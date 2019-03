Fundación Unicaja presenta el libro 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington' de Francisco Reyero

Estatua de Bernardo de Gálvez en Pensacola víctor diputación alcalde m

Fundación Unicaja presentará este miércoles el libro 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington', obra del escritor y periodista Francisco Reyero, y cuya edición ha sido patrocinada por la institución.El acto tendrá lugar en la Sociedad Económica Amigos del País a las 19.00 horas y contará con la presencia del responsable de Publicaciones y Premios de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, y está previsto que asista el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, entidad colaboradora de la actividad.Esta iniciativa se enmarca dentro de una de las líneas estratégicas prioritarias de la Fundación Unicaja, que tiene por objetivo impulsar la cultura en su entorno, así como conservar y divulgar el patrimonio histórico en su ámbito de actuación, han informado desde la fundación en un comunicado.La publicación 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington' es el nuevo proyecto editorial del escritor Francisco Reyero, que narra el proceso de reivindicación de la figura del héroe de Macharaviaya, actualmente recuperada por el poder político y civil estadounidense, después de una larga y tenaz implicación de ciudadanos a uno y otro lado del Atlántico.Gálvez, al que la prensa norteamericana ha atribuido el apelativo de The Litlle Known Hero, es, hoy en día, el eje principal sobre el que se sustentan proyectos operísticos, documentales, exposiciones, simposios y ponencias varias.Pero, han indicado, "mucho más importante que este reflejo en una sociedad movida por el espectáculo, es que su historia y sus señas de identidad han reverdecido". "El sentido heroico de la existencia queda patente en una biografía de pundonor e integridad", han manifestado.Fue el propio general George Washington, al frente del ejército revolucionario, quien dijo que si el militar español no hubiera prestado su ayuda y la de España, Estados Unidos no habría ganado la Guerra de la Independencia.Gálvez era el Gobernador de La Luisiana española durante el enfrentamiento contra los británicos y conquistó plazas estratégicas en una larga marcha sobre el Misisipi, que incluyó el más largo asedio de la Guerra de la Independencia, el de Pensacola/Panzaola, en Florida.Hace cinco años, Bernardo de Gálvez fue nombrado Ciudadano Honorario de Estados Unidos y también entonces se colgó un retrato suyo en el Senado, pintado por Carlos Monserrate. De esta tardía manera, se cumplió, gracias a la española afincada en Washington Teresa Valcarce, una promesa hecha por el Congreso Americano en 1783.El compromiso había sido hecho público y difundido en 2010 por el vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, Manuel Olmedo Checa, quien resultó esencial para el logro.Estados Unidos sólo ha concedido la Ciudadanía Honoraria en otras siete ocasiones, en las que se incluyen los nombramiento de Sir Winston Churchill o el Marqués de Lafayette.De todo esto habla 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington', "del olvido, de los héroes, de las causas perdidas y de la intermitente y sin embargo larga relación entre España y Estados Unidos", han apuntado.Para escribirlo, Reyero ha viajado por la geografía galveciana de Estados Unidos --desde Galveston hasta Nueva Orleans, desde Washington hasta Pensacola--, consultando fondos españoles y americanos y entrevistando a los protagonistas de la recuperación de tan determinante figura.Francisco Reyero (Sevilla, 1971) ha trabajado en la radio, la prensa o la televisión durante los últimos 22 años. Habitual en programas de debate como Herrera en la Onda, Más de uno con Carlos Alsina y Espejo Público con Susanna Griso.Recientemente ha publicado 'Sinatra: Nunca Volveré a Ese Maldito País' (2015, Fundación Lara/Planeta), 'Trump: El León del Circo' (El Paseo, 2016) e 'Eastwood: Desde que Mi Nombre me Defiende' (2017, Fundación Lara/Planeta). De este último, se ha editado una versión adaptada para el mercado norteamericano, 'Eastwood: Made in Spain' (Fundación Lara/Planeta, 2018), presentada en Washington y Nueva York.Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, Máster de Radio por la Universidad Pontificia de Salamanca, cursó estudios de periodismo en la SEK de Segovia. Actualmente, trabaja como corresponsal en el oeste americano para Las Mañanas de RNE, colabora con Canal Sur Radio y Televisión y escribe en distintos medios digitales, entre ellos, The Objective.--EUROPA PRESS--