Fundación Unicaja colabora con actividades de la biblioteca infantil inclusiva de la Fundación ONCE

Actividad en Fundación Unicaja con ONCE

Fundación Unicaja, a través de su Club de Voluntarios, ha celebrado este miércoles junto a la Fundación ONCE la actividad infantil 'Regina As de la Cocina' en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. En concreto, han celebrado un encuentro con cuentacuentos en el que ha participado el Club de Voluntarios de la Fundación Unicaja y escolares malagueños. Además, el chef Sergio Garrido ha invitado a los asistentes a experimentar un curioso juego que a través de la gastronomía rompe estereotipos en torno a la discapacidad.Al encuentro han asistido la responsable de Solidaridad Social y Educación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera; la vicepresidenta 3ª del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Leonor Basallote; y el chef Sergio Garrido.Esta propuesta lúdica y didáctica se ha dirigido a un grupo de alumnos de los colegios Sagrada Familia y Rosario Moreno, ambos gestionados por la Fundación Unicaja, y el Prácticas N 1. Un grupo de unos treinta voluntarios de la institución ha participado activamente en la coordinación de la jornada.'Regina As de la Cocina' es uno de los títulos que forman parte de la colección infantil 'Cuentos que contagian ilusión' de la Fundación ONCE. Se trata de textos que muestran las vivencias de niños y niñas con discapacidad a través de amenas aventuras.En un formato de cuentacuentos accesible, el grupo de escolares malagueños que ha visitado este miércoles la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina ha conocido la historia de Regina, una cocinera sordociega con una gran capacidad creativa y un olfato extraordinario.Además el chef Sergio Garrido, responsable de cocina del hotel Vincci Posada del Patio de Málaga, ha creado para la ocasión un trampantojo culinario con la colaboración de los voluntarios de la Fundación Unicaja.Colaborando con la difusión de los cuentos sobre discapacidad de la Fundación ONCE, la Fundación Unicaja promueve la educación inclusiva y valores como el respeto y la solidaridad desde la infancia.VISIBILIZAR LA DISCAPACIDAD DE UNA FORMA DIVERTIDALos 'Cuentos que contagian ilusión' de la Fundación ONCE tienen un gran poder didáctico y de normalización para introducir a los más pequeños en la discapacidad e inculcarles los atributos positivos que asoman en estas historias.Sus protagonistas son personas afectadas por diferentes discapacidades y el relato de sus vivencias ayuda a los menores a aprender a convivir con estas imágenes, enfermedades y patologías poco frecuentes en su entorno. Además del cuento completo, la colección ofrece juegos y otros recursos educativos para ampliar el conocimiento y fomentar la empatía.Para la sesión que ha acogido la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina se ha elegido el cuento 'Regina As de la Cocina'. Su protagonista es una cocinera sordociega que tiene una gran capacidad creativa y muy buen olfato.La sordoceguera, una de las discapacidades más severas que se conocen, ha centrado por lo tanto el relato del cuento que han conducido hoy ante los escolares sus autoras, Eva Latonda y Maru García.Tras la sesión de cuentacuentos, el chef Sergio Garrido ha presentado a todos los asistentes el trampantojo que preparó en la tarde de ayer con la colaboración de un grupo de voluntarios de la Fundación Unicaja en la escuela de cocina 'La mesa'.El objetivo de esta amena actividad era demostrar que nuestras diferentes capacidades nos facultan para realizar cualquier tarea y que, convenientemente gestionadas, lejos de ser impedimento para sacar adelante un tarea, fortalecen al grupo.Todos los asistentes a la actividad 'Regina As de la Cocina' han podido degustar una propuesta gastronómica que engañaba a algunos sentidos. Un juego que pretende hacer reflexionar sobre los estereotipos en torno a la discapacidad y la oportunidad de romper con ellos.En el cierre del encuentro los colegios participantes han recibido un cofre con ejemplares de los 'Cuentos que contagian ilusión' de la Fundación ONCE.--EUROPA PRESS--