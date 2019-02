Fuengirola impulsa una campaña para controlar la población de gatos callejeros y mejorar su bienestar

Gato, Gatos, Mascota, Felino, Animal De Compañía

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), Ricardo von Wichmann, ha informado este martes de la puesta en marcha de una campaña impulsada por el Consistorio, en colaboración con la clínica veterinaria Royalvet, para controlar la población de los gatos callejeros y mejorar su bienestar, a través de la aplicación del método CES, consistente en la captura, esterilización y posterior suelta de los felinos."El fin que se persigue con esta campaña es doble: conseguir una sostenibilidad en el número de gatos callejeros en la ciudad y por otro lado, mejorar el bienestar y el comportamiento de estos animales", ha explicado Von Wichmann en rueda de prensa, acompañado por la veterinaria de dicha clínica Marina Raya.El edil recalcando que "lo que pretendemos, en la medida de lo posible, es regular el número de gatos que podemos encontrar en las calles, con el objetivo de que poco a poco esta población vaya siendo controlada y se eviten los problemas que conlleva una superpoblación, que no es el caso de Fuengirola, pero que si lo podemos manejar y estabilizar, va a ser mucho mejor".En este sentido, ha señalado que "la prioridad es siempre mejorar las condiciones de los gatos callejeros y que haya una buena relación entre ciudadanos y animales y con una aplicación adecuada de este método, yo creo que la población de felinos se puede controlar de una manera natural y eficaz".Von Wichmann ha insistido también en la importancia de la colaboración vecinal a la hora de aplicar el método CES, pues "este proyecto no lo podemos hacer solos, sino con la colaboración de voluntarios, colectivos y asociaciones", recalcando "el trabajo que a la fecha de hoy están realizando para intentar en la medida de lo posible aminorar el problema de los gatos callejeros".El edil ha explicado también los pasos a seguir para colaborar con esta campaña, señalando que "habrá que rellenar una declaración responsable que se entregará en el Área de Sanidad, con los datos de la persona declarante, adjuntado una fotocopia del DNI y también algunas características del animal".En este punto, ha querido dejar claro que "la persona que entrega la declaración responsable será la encargada de la captura del animal, la que lo traslade a Royalvet y lo recoja una vez que se haya llevado a cabo la esterilización". Para resolver cualquier duda o aclaración relativa a esta campaña, el edil ha señalado que se puede contactar telefónicamente con el Área de Sanidad o a través del correo electrónico sanidad@fuengirola.org.Por su parte, la veterinaria Marina Raya ha agradecido al Ayuntamiento la posibilidad de poder tomar parte en este proyecto y ha destacado la importancia de la esterilización tanto para machos como para hembras, "no sólo para controlar la sobrepoblación de estos animales sino también para manejar el tipo de enfermedades que pueden padecer, sobre todo las que por vía hereditaria se transmiten a la descendencia".Además, según ha continuado Raya, "a cada animal que viene a nuestras instalaciones se le hace una exploración completa y un chequeo, a parte de su esterilización con su adecuada anestesia, cirugía, antibióticos y antinflamatorios".Para concluir von Wichmann ha informado de que "este programa va a ser completamente subvencionado por el Ayuntamiento de Fuengirola, luego va a ser totalmente gratuito para aquellos que quieran llevar los gatos callejeros a esterilizar".--EUROPA PRESS--