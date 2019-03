Festival de Cine de Málaga anuncia las 16 producciones españolas que formarán parte de Málaga Spanish WIP

Festival de Cine de Málaga anuncia las 16 producciones españolas que f

Un total de 16 títulos españoles en diferentes etapas de producción participarán en Málaga WIP 2019, el Work in Progress del Festival de Málaga. Cine en español en su 22 edición.Tras su primer año, con más de 430 profesionales del sector audiovisual, 51 países de los cinco continentes, más de 100 películas y casi 50 proyectos participantes, Festival de Málaga celebra la segunda edición de Málaga Festival Industry Zone (Mafiz), su zona de industria, en una firme apuesta por el sector, tanto español como iberoamericano.El certamen malagueño, cada vez más presente y valorado en la escena cinematográfica internacional, puso en marcha Mafiz en su 21 edición con el objetivo principal de favorecer la difusión y promoción de la cinematografía Iberoamericana.Para ello, creó seis eventos diseñados para que profesionales de la industria cinematográfica de Iberoamérica y Europa desarrollen nuevas redes de negocios: MAFF - Málaga Festival Fund & Coproduction Event; Spanish Screenings; Latin American Focus; Málaga Docs, Málaga Work in Progress y Málaga Talent.Málaga Work in Progress celebra su segunda edición del 19 al 22 de marzo de 2019 con un nuevo diseño, han recordado desde el Festival de Cine a través de un comunicado.Así, colaboran en esta segunda edición las empresas Latido Films, Aracne Digital Sonora, Sanfic-Santiago Festival Internacional de Cine, Ad Hoc Studios, Klyazev Post Production Studio, Cineand, Subtitulam Fidba, Abycine, Music Library, Arab Cinema Center y Latam Cinema.Festival de Málaga, en su estrategia de fomentar el desarrollo de contenidos audiovisuales y de nuevas formas de expresión cinematográficas, transforma este evento en cuatro secciones (Málaga WIP Lab, Málaga WIP Doc, Málaga Latam WIP y Málaga Spanish WIP), pensadas a la medida de las necesidades de los filmes participantes y sus realizadores. Además, Festival de Málaga premia a cinco películas para que participen en Málaga Goes To Cannes, del Marche Du Film.Tras anunciar en la pasada edición de Ventana Sur los proyectos participantes en Málaga WIP Lab, Málaga WIP Doc y Málaga Latam WIP, Festival de Málaga anuncia los seleccionados en Málaga Spanish WIP.Se trata para LAB, una instancia de trabajo y reflexión para primeros y segundos cortes, de cuatro títulos españoles: Glittering Misfits de Ibán del Campo; Harmoniums de Alexis Roitman; Cartas transoceánicas de Meritxell Colell y Lucía Vasallo y Puerto deseado de Diana Toucedo.También en Málaga Spanish Wip, diseñado para impulsar la finalización de películas en fase de corte final, ya listas para el proceso de post producción y que buscan cerrar su distribución internacional, se contará con renombrados distribuidores y agentes de ventas, programadores de festivales y fondos, para favorecer la finalización y la distribución internacional. Participaran cinco títulos de nacionalidad española: This Film Is About Me de Alexis Delgado Búrdalo; Blanco en blanco de Theo Court; El hoyo de Galder Gaztelu-Urrutia; Sumendia de Miguel Ángel Jiménez y La viajante de Miguel Mejías.Asimismo está Spanish Wip Meeting, diseñado como un encuentro con los invitados internacionales de MAFIZ, los productores y realizadores presentarán sus futuros filmes en distintos estados de producción y exhibirán cortes de diez minutos, a modo de adelanto.Los siete títulos españoles seleccionados son A media voz de Heidi Hassan y Patricia Pérez; La mami de Laura Herrero Garvín; Libertad de Clara Roquet; La mala familia de Luis Rojo y Nacho A. Villar; La muerte es solo el principio de Octoel Rodríguez Laboisse; El rastro firme de Fernando Gómez Luna y Dúo de Meritxell Colell.--EUROPA PRESS--