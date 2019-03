Málaga.- Festival.- Fernando Colomo presenta 'Antes de la quema', "un

Fernando Colomo ha presentado este domingo su nueva película, 'Antes de la quema', una historia que contiene "amor, comedia y thriller" con Cádiz y su idiosincrasia como fondo y las chirigotas como hilo conductor. Junto al director han estado presentes los actores Salva Reina, Maggie Civantos, Manuela Velasco y Joaquín Núñez, además del guionista Javier Jáuregui.Quique (Salva Reina) es un chirigotero del carnaval de Cádiz que comienza a trabajar el mayor depósito de droga de Andalucía, objetivo de "El Tuti" (Joaquín Núñez), un narcotraficante local que admira el trabajo artístico del carnavalero. El delincuente planea robar el almacén antes de su inauguración y posterior quema de toda la mercancía incautada.Para ello, además de reunir un grupo de atracadores profesionales, necesita de la ayuda de alguien de dentro, por lo que intenta que Quique se convierta en parte del plan. A partir de este planteamiento se producen una serie de aventuras en las que se mezclan diferentes esencias gaditanas como las chirigotas, la alta tasa de desempleo o el humor.El director ha asegurado en rueda de prensa que "esta película solo se podía rodar en Cádiz", ya que la realidad en esta provincia andaluza permite crear "un dramón dentro de un thriller" y representar una "realidad social" como la que se presenta en el largometraje y ha definido la película como "una narcochirigota" difícil de incluir en un solo género. "Me atrajo mucho mezclar el carnaval con un atraco. No sabía nada de las chirigotas antes de esta película y trabajamos mucho para que la estructura fluyera", ha asegurado Colomo.La película es una carta de amor a Cádiz y al carnaval en sí mismo a pesar de estar escrita e interpretada por un elenco donde destacan los malagueños. El filme contó con la colaboración de grandes chirigoteros como José Luís García Cossío "El Selu", Jose María Acosta o José Antonio Vera Luque.Jáuregui ha definido Cádiz como "un collage narrativo tremendo" y "una ciudad musical", además de reivindicar el cine con acento, "andaluz, gallego o de donde sea", que introduzca matices y riqueza en el panorama cinematográfico español. "No puede ser que se aplauda una producción colombiana como 'Narcos' porque se diferencia a quien es de Bogotá o de otra ciudad y en España solo se hagan películas con acento neutro", ha dicho.Colomo ha confesado que "en principio" no iba a dirigir esta película, para la que buscaban "un director andaluz", pero ante la falta de quien la llevara a cabo fue él quien se puso al frente del proyecto. "Me encanta encontrar el sabor local y para esta película me he convertido en un gaditano más", ha asegurado. El director ha afirmando que "en Cádiz todo el mundo tiene un arte y una gracia especial" y que han tratado de plasmar eso en el largometraje.El actor Salva Reina, que tiene en 'Antes de la quema' su primer papel protagonista, ha definido el rodaje como "un disfrute" y considera esta película "una oportunidad magnífica" para él. El malagueño ha querido destacar el "papel excepcional" de sus compañeras de reparto y el respeto con el que ha querido tratar a Cádiz en este trabajo. "Cuando alguien trabaja con Málaga como trasfondo me gusta que se haga desde el respeto y yo lo he hecho así también", ha manifestado.Reina ha puesto en valor la oportunidad que le ha supuesto esta película para "conocer el carnaval desde dentro" y aprender a "valorar" el esfuerzo que hacen los chirigoteros para sacar adelante sus agrupaciones. "Yo llegué a Cádiz para trabajar con Vera Luque con las letras aprendidas y pensé que después de un ratillo nos fuéramos a tomar unas cañas, pero allí se ensayan seis o siete horas todos los días durante meses", ha comentado.La actriz Manuela Velasco ha puesto en valor la forma de rodar de Colomo, con mucha "improvisación" y "contando la realidad" del lugar donde rueda cada una de sus películas. "Hemos rodado en escenarios totalmente reales, como si fuera un corto. Las personas que aparecen no son figurantes ni extras, sino gente que simplemente hacía su vida y se metían en escena", ha dicho. "Fernando sabe introducir lo espontáneo para contar la realidad, en este caso la de Cádiz", ha remarcado Velasco.--EUROPA PRESS--