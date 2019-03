Extenda apoya la participación de ocho empresas en el 'Spanish Screenings-Málaga de Cine 2019'

[Grupoeconomiacat] Foto Y Nota De Prensa: Extenda Apoya La Participaci

Un total de ocho de empresas andaluzas del sector audiovisual participan en el festival 'Spanish Screenings-Málaga de Cine 2019' con el apoyo de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, en coordinación con el área audiovisual de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.La 13 edición de esta cita se celebra desde este martes al jueves en el marco del Festival de Málaga. Cine en Español de 2018 y a través de esta acción Extenda pretende dar a conocer a los operadores internacionales invitados, principalmente compradores, agentes de ventas y programadores de festivales; la oferta andaluza de contenidos audiovisuales de cine.Asimismo, la treintena de reuniones que se celebran entre las empresas apoyadas por Extenda y los agentes internacionales tienen lugar en el estand de la empresa pública situado en el Palmeral de las Sorpresas, en el muelle 1 del puerto; mientras que los 'Market Screenings' se llevan a cabo en los cines Yelmo Vialia de la capital malagueña, han precisado en un comunicado desde la Junta de Andalucía.Extenda ha invitado en esta edición a seis agentes de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Turquía, Caribe y Brasil. Asimismo, el festival cuenta con la participación internacional de más de 570 profesionales entre los que se encuentran 115 compradores procedentes de los cinco continentes y 29 programadores de 20 festivales de Europa y Latinoamérica que representan a un total de 39 países.Además, acuden 150 delegados de 75 empresas en la 'IndustryZone' un espacio de negocio habilitado para la negociación, venta y el 'networking' de las empresas participantes. Entre las actividades que se llevan a cabo en el evento, se encuentran las proyecciones (screenings) de películas de reciente producción, reuniones en la IndustryZone y un espacio de videoteca online.De este modo, los compradores internacionales, agentes de ventas y programadores de festivales tienen también la oportunidad de visionar los largometrajes más recientes y de entablar contacto con las empresas o entidades participantes, actividades que generan oportunidades de negocio.De las ocho empresas participantes que han acudido al festival 'Spanish Screenings, Málaga de Cine 2019' bajo el paraguas de Extenda, tres de ellas son malagueñas (Cieand Distribución, Malas Compañías y María Films), otras tres son sevillanas (La Claqueta, Promico Imagen y Donairefilmmaker), una es de Granada (Fourminds) y otra proviene de Almería (Kmpc).La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80 por ciento.SPANISH SCREENINGSSpanish Screenings, es una cita que se diseña como plataforma internacional de venta y promoción del cine en español y andaluz. Está organizada por el Ayuntamiento de Málaga y el Festival de Málaga, con la colaboración de Icex, Icaa, Egeda, Junta de Andalucía, Extenda y AC. Este año integra a las películas que participan en la sección oficial de largometrajes en competición, la sección 'ZonaZine', 'Next From Spain' y la nueva sección de 'Work in Progress'.El evento está dirigido principalmente a empresas de producción audiovisual de cine y servicios asociados con sede permanente en Andalucía. Su misión principal reside en dar a conocer la oferta andaluza de contenidos audiovisuales de cine, fomentar las ventas internacionales del cine nacional, y dar a conocer a la prensa internacional especializada las novedades que serán estrenadas próximamente en sus países de origen.A lo largo de estos tres días se realizan numerosas actividades entre las que destaca el visionado por parte de los compradores internacionales de las películas españolas más recientes, además del acceso a cientos de títulos españoles de estreno y catálogo. De forma paralela, los equipos de las películas mantienen entrevistas exclusivas con la prensa internacional. También se han organizado mesas y encuentros entre la industria española e internacional.Por otra parte, los productores y los más destacados representantes del sector audiovisual cuentan con un espacio de negocio denominado 'IndustryZone' habilitado para la negociación, venta y el 'networking' de las empresas participantes.El Spanish Screenings de 2018 se cerró con 126 compradores y programadores de festivales de cine, de ellos, un total de 107 fueron compradores de 37 países y otros 19 fueron festivales de ocho países. También se contó con 130 delegados de 71 empresas, instituciones o asociaciones españolas.Este encuentro internacional forma parte del Plan de Acción para la Internacionalización de las Industrias Culturales Andaluzas 2019 diseñado por Extenda, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Una planificación desarrolla desde 2013 para distintos ámbitos de la industria de la cultura (flamenco, editorial, artes circenses, audiovisual), que contempla más de un centenar de acciones cada año.--EUROPA PRESS--