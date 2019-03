Expertos y talleres de iniciación al género alzan el telón del Congreso Internacional de Radioteatro de Málaga

El primer Congreso Internacional de Radioteatro de la Universidad de Málaga (UMA) se inaugura este miércoles, 6 de marzo, en el Contenedor Cultural, con más de treinta expertos y académicos del sector de la comunicación nacional e internacional y con un taller de iniciación al género. El evento, que cuenta con tres sedes, finaliza el día 8 de marzo en La Térmica.El acto de inauguración del Congreso contará con las intervenciones de la vicerrectora de Cultura de la UMA, Tecla Lumbreras; el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento, Rafael Ventura Fernández; la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Inmaculada Postigo Gómez y los directores del Congreso, Paloma López Villafranca, Silvia Olmedo Salar y Federico Volpini Sisó.Tras su inauguración, tendrá lugar una mesa redonda sobre la dimensión internacional del radioteatro y continuará con una ponencia acerca de las causas y consecuencias de la desaparición del género.Asimismo, según han informado desde la Fundación SGAE en un comunicado, ya por la tarde las actividades formativas se desarrollarán en La Térmica, con un taller impartido por el guionista y director del Congreso, Federico Volpini, y la periodista y directora del programa 'Tres en la carretera' de Radio 3, Isabel Ruiz Lara, en el que se ha tomado parte la Fundación SGAE.Entre los ponentes invitados al Congreso, destacan las intervenciones de Eduardo Sotillos, ex director de RNE; académicas de la talla de Emma Rodero, profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; Ángeles Afuera, especialista en radioteatro y ex jefa de Documentación Corporativa de PRISA Radio y Ana Alonso, directora de "El Gran Apagón" y 'Guerra 3'.Además, se contará con expertas como Mona León Siminiani, directora de 'Negra y Criminal' y el escritor y periodista Santiago Rocangliolo, de quien se representará en vivo y ante el público su pieza de radioteatro HOLA, PUSSY AL HABLA.Los expertos y académicos del sector de la comunicación debatirán a lo largo de los tres días sobre el pasado, el presente y el futuro del radioteatro, haciendo especial hincapié en la transformación y recuperación de espacios sonoros en plataformas de reciente creación y el podcasting.Además de abordar temas como la realización histórica y actual del radioteatro, en el Congreso se tratarán los diversos formatos del radioteatro, el ejercicio profesional de los guionistas, actores y locutores así como los avances tecnológicos y las plataformas en las que se pueden escuchar las ficciones sonoras.Las jornadas se celebrarán en tres sedes: el Contenedor Cultural, la Térmica y en Link by UMA, permitiendo distribuir y acercar sus contenidos a distintos puntos de la ciudad y combina una vertiente académica y otra muy práctica, ya que todas las tardes se han programado un taller con profesionales de la radio y la ficción sonora.El brazo cultural de la Sociedad General de Autores y Editores se implica en esta cita, respondiendo "a sus fines de promoción del repertorio, investigación, desarrollo, formación y asistencia a sus socios, de manera directa o a través de colaboraciones culturales como esta en torno al radioteatro organizada en Málaga".La entidad ya mantiene un acuerdo para organizar actividades formativas y culturales con el espacio de creación La Térmica de la Diputación de Málaga, así como ciclos como FlamencoEñe para programadores internacionales en el Museo Picasso de esta capital andaluza.--EUROPA PRESS--