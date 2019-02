Expertos a nivel nacional e internacional debatirán sobre los desafíos actuales al Estado de derecho en el mundo

Presentación de actos en Málaga con motivo del Día Mundial del Derecho

El Día Mundial del Derecho se celebrará el próximo 21 de febrero en el Colegio de Abogados de Málaga por primera vez en España y para ello se ha organizado un debate en el que expertos a nivel nacional e internacional hablarán sobre los desafíos del Estado de derecho en el mundo.Con esta conmemoración se dará por finalizado el XXVI Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association, WJA) que se celebra en Madrid los días 19 y 20 de este mes.Así lo han anunciado en rueda de prensa el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el decano del Colegio de Abogados malagueño, Francisco Javier Lara, que han estado acompañados por la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García Ortiz, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, Juan José Hinojosa.Más de 2.000 juristas de todo el mundo se darán cita en la capital de España en un encuentro con un programa "muy ambicioso" y que se centrará en el Estado de derecho como garante de la libertad, ofreciendo una visión integral de los grandes asuntos que preocupan a la humanidad a los que el mundo del Derecho y la Justicia debe responder.El decano del Colegio de Abogados de Málaga ha señalado la "idoneidad" de organizar este congreso en España en estos momentos, "para ofrecer al mundo la imagen de una democracia consolidada". "Las instituciones españolas son un modelo de referencia para todos los países del mundo por su estabilidad y crecimiento y por su labor para la preservación del Estado de derecho y el respeto a las libertades", ha afirmado Lara.En este contexto, el día 20 se le entregará en Madrid el Premio Mundial de la Paz y la Libertad (World Peace and Liberty Award) a su majestad el rey Felipe VI, en reconocimiento "a su inquebrantable compromiso con el Estado de derecho y la defensa de la democracia". Nelson Mandela, René Cassin y Winston Churchill son las personalidades que han recibido esta distinción en los 55 años de historia de la Asociación Mundial de Juristas.EN MÁLAGAEn Málaga, la sede del Colegio de Abogados acogerá el día 21 la Asamblea General de la WJA, en la que se procederá a la elección y renovación de los cargos de la asociación y al nombramiento de su nuevo presidente global, Javier Cremades, a manos del presidente global saliente, Franklin Hoet-Linares.Por su parte, la comisión organizadora del Congreso Bienal (World Law Congress) entregará a la junta directiva de la WJA una auditoría dividida en cuatro partes. En primer lugar, una económica, que refleja el capital obtenido y empleado para el desarrollo del congreso, todo ello obtenido de capital privado.En segundo lugar, será una auditoría de género, que mide la presencia de trato paritario a todos los géneros; seguidamente, una de perspectiva de familia, que estudiará el impacto de la forma de trabajar, los horarios y la conciliación de la vida laboral y familiar. Por último, está la auditoría ambiental, que determinará la huella de carbono que ha supuesto el congreso.En el marco de la celebración del Día Mundial del Derecho, el decano del Colegio de Abogados de Málaga moderará el 'Debate sobre los desafíos actuales al Estado de Derecho en el mundo', donde participarán figuras nacionales e internacionales como el director del World Law Congress, Manuel Aragón.El vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes; el presidente del Colegio de Abogados de México, Ángel Junquera; el magistrado del Tribunal Constitucional Santiago Martínez-Vares; el ex director general de la Unesco (1987-1999) Federico Mayor Zaragoza; y el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara, también participarán.Asimismo, el presidente global entrante de la Asociación Mundial de Juristas, Javier Cremades, hará entrega de distinciones y reconocimientos a distintas personalidades, entre las que se encuentran el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y la presidenta de la Audiencia malagueña, Lourdes García Ortiz.También se encuentran en estas distinciones el decano de la Facultad de Derecho de la UMA, Juan José Hinojosa; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Málaga, Javier González de Lara; o el exministro de Justicia Rafael Catalá, entre otros. Está previsto que la clausura corra a cargo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.Entre los patrocinadores y colaboradores de la jornada se encuentran la Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y la editorial Wolters Kluwer.El alcalde ha señalado que para la ciudad es "un honor" acoger un encuentro de esta categoría, mientras que la presidenta de la Audiencia ha destacado "el interés y la necesidad" de organizar jornadas que "defiendan el Estado de Derecho y la independencia de nuestro sistema judicial". "Todos estamos sometidos a la ley", ha recordado.Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la UMA ha indicado que el Derecho está presente en todos los órdenes de la vida y "es el instrumento para construir una sociedad justa, libre y solidaria".UN MUNDO GOBERNADO POR LA LEY, NO POR LA FUERZA'Un mundo gobernado por la ley, no por la fuerza' es el lema que recoge fielmente la misión de la World Jurist Association (WJA) desde sus inicios, en el año 1963. Las voces de jueces, abogados, profesores de derecho y otros profesionales clamaban por la organización de un foro abierto y libre que les permitiese trabajar para fortalecer y divulgar el Estado de Derecho y sus instituciones a lo largo del mundo.Fue Charles Rhyne, fundador y socio de la firma de abogados Rhyne & Rhyne, quien colocó la primera piedra de la World Jurist Association, y ostentó el cargo de primer presidente de la historia de la asociación.Como organización no gubernamental con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la WJA ha trabajado en estrecha colaboración con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones internacionales para fomentar un diálogo cooperativo sobre la paz mundial.Personalidades de prestigio, entre los que se incluyen presidentes de tribunales, magistrados, jueces, funcionarios de gobierno, profesores de derecho, abogados, notarios, registradores, estudiantes y profesionales relacionados a las leyes en todo el mundo, se han unido como miembros de la asociación como refuerzo del compromiso de los diferentes países en la búsqueda de la paz a través del Estado de Derecho para todas las generaciones.--EUROPA PRESS--