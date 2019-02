Eureka critica que la UMA no ha contactado aún con los estudiantes encerrados en la biblioteca de Ciencias

Eureka, la red que integra asociaciones de estudiantes de cada centro de la Universidad de Málaga, ha criticado este jueves que el equipo de gobierno de la UMA aún no ha contactado con los estudiantes que llevan desde el pasado lunes encerrados en la biblioteca de la Facultad de Ciencias.En una carta, Eureka ha explicado que desde la UMA nadie se ha comunicado con la red "ni si quiera para decirnos que no". El 4 de febrero convocaron un encierro para denunciar la falta de espacios en las bibliotecas durante la época de exámenes, situación que provoca colas y ausencia de sitio para estudiar, algo de lo que aseguran que llevan avisando tres años.Por estos motivos han explicado que continúa el encierro en Ciencias, a pesar de que duermen en el suelo de la biblioteca en periodo de exámenes, encargándose de abrir espacios "que la UMA no se digna a abrir, con excusas que nos parecen, ni más ni menos, que insuficientes".Así, han transmitido al rector de la UMA que "está dejando de lado a los estudiantes", y le han recordado que cuando era candidato prometió ampliar el horario de las bibliotecas en periodo de exámenes.La Red Eureka convocó un encierro el 4 de febrero, que solo cesará ante una respuesta de la UMA. Solicitan la apertura durante los fines de semana restantes de esta temporada de exámenes de las bibliotecas de las facultades de Ciencias y de Filosofía y Letras; además de un compromiso por escrito de que en la próxima temporada de exámenes se abrirán las bibliotecas que han abierto este periodo más las previamente mencionadas, en horario especial.Antes del encierro pidieron una solución ante este problema y la respuesta de Gerencia y del Vicerrectorado de Investigación, entidades competentes, fue la de que no hay recursos para ello, han recordado desde Eureka.--EUROPA PRESS--