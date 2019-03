Estructuras profesionales, legislación y reconocimiento, reivindicaciones para lograr igualdad en el deportes

Málaga.- Estructuras profesionales, legislación y reconocimiento, reiv

El Colegio de Abogados de Málaga ha organizado la jornada 'Mujer, equidad y deporte: ajustes proporcionales y objetivos del derecho deportivo para la igualdad de género', actividad formativa en la que han colaborado la Diputación de Málaga a través del programa '+ Deporte, + Mujer' y la Universidad de Málaga. Estructuras profesionales, legislación y un mayor reconocimiento social y económico son algunas de las principales reivindicaciones para lograr la igualdad en el deporte.En la inauguración han participado el diputado de Formación de la corporación colegial, José Manuel Conejo; la diputada provincial de Servicios Sociales, Igualdad e Innovación social, Lourdes Burgos; y Ana Mingorance, abogada de la sección de Derecho Deportivo del Colegio.Conejo ha explicado que "hoy día todavía existe una precariedad evidente en el ámbito laboral de las profesionales del deporte, partiendo de la base de que a muchas deportistas de élite ni siquiera se las considera profesionales pese a su valía"."Para revertir esta situación, es imprescindible que las deportistas dispongan de estructuras profesionalizadas y de una legislación que las ampare: necesitan más reconocimiento, más visibilidad, una mayor retribución económica y social", ha afirmado, al tiempo que se ha referido a "la urgencia de acometer cambios normativos que regulen aspectos como los convenios colectivos, la brecha salarial, las cláusulas anti-embarazos o la fiscalidad".El diputado de Formación ha señalado que es preciso garantizar la plena igualdad de acceso y de participación de las mujeres en el deporte, así como su representación en todos los estamentos, que sigue siendo muy escasa."Tiene que haber más mujeres en los centros de decisión y dirección del deporte; mientras esto no cambie, no podremos alcanzar una igualdad de oportunidades real", ha manifestado.Por su parte, la diputada provincial de Servicios Sociales, Igualdad e Innovación social ha hecho hincapié en la necesidad de combatir los estereotipos y en la importancia de actuar localmente para que los efectos se noten de manera global.Además, ha destacado el programa '+ deporte, + mujer' de la institución provincial y ha afirmado que hay que legislar en materia de deporte e igualdad: "Y si las leyes no funcionan, se cambian", ha añadido.De igual modo, la abogada Ana Mingorance ha animado a pasar de la igualdad genérica a lo concreto, de modo que en esta jornada se han estudiado las barreras que se encuentran las deportistas y cómo las están afrontando e intentando resolver las administraciones."Tenemos que generar conciencia", ha declarado, tras recordar casos de deportistas que después de 20 años de trabajo no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social o que se quedaron sin equipo al quedarse embarazadas.La jornada ha comenzado con la ponencia 'Pasado, presente y futuro de la regulación de la promoción de la igualdad de género en el deporte', a cargo de Carmen Pérez, presidenta del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y Jueza Única de Competición de la RFEF.MESA REDONDAA continuación, se ha celebrado una mesa redonda sobre las medidas legislativas y de acción positiva en el fomento de la igualdad de género en el deporte, en la que han intervenido María José López, codirectora de la Asesoría Jurídica de AFE-Fútbol; José María Arrabal, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía; Concepción Berzal, de la Delegación de Deportes de la Diputación; Laura Morente, técnico de la Delegación de Deportes de la Diputación, y Pedro Montiel, responsable de Deportes de la Universidad de Málaga. Ha moderado esta charla la asesora técnica de la Junta de Andalucía Lucía Quiroga.La jornada se ha cerrado con un debate sobre el papel de las federaciones deportivas en la ejecución de medidas de promoción de la igualdad. Moderado por la periodista Laura Pérez, han participado Elisa Aguilar, directora de Competiciones de la Federación Española de Baloncesto; Esther Queralto, miembro de la Asesoría Jurídica de la RFEF, y Nayra Ramírez, vicepresidenta primera y responsable de Competición de la Federación Andaluza de Pádel.Asimismo, la jornada ha contado con la asistencia de cerca de un centenar de personas, entre abogados, deportistas, personal de federaciones y entidades deportivas y alumnos del centro MEDAC (Instituto Oficial De Formación Profesional).--EUROPA PRESS--