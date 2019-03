Estepona guarda un minuto de silencio en repulsa del asesinato machista ocurrido en el municipio

Málaga.- Estepona guarda un minuto de silencio por el asesinato machis

El municipio malagueño de Estepona ha guardado este domingo un minuto de silencio, además de decretar tres días de luto oficial, por el último crimen machista ocurrido en la noche de este pasado sábado, donde un hombre de 55 años, presuntamente, ha matado a su mujer, de 58 años, en presencia de su hijo, menor de edad.En la plaza Blas Infante de Estepona, donde se ubica la antigua sede Consistorial, es donde a las 18.00 horas ha tenido lugar el minuto de silencio y donde se han congregado unas 150 personas.Al acto han acudido, entre otros, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia de Málaga, María Encarnación Santiago Toro; la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, y el alcalde de Estepona, José María García Urbano.Así, Santiago Toro ha incidido en que la Junta de Andalucía y especialmente el IAM "condenan de forma tajante y rotunda el asesinato de esta mujer a manos de su pareja, como apunta la investigación", al tiempo que ha mostrado "absoluta repulsa y tristeza por lo ocurrido", dando además el pésame a los familiares de la víctima."Necesitamos que se denuncien los comportamientos machistas y las agresiones para poder actuar", ha agregado y ha asegurado que "vamos a trabajar para articular las medidas precisas que ayuden a las víctimas a pedir ayuda a tiempo, para lo que pedimos también la colaboración de toda la sociedad".Por último, la coordinadora del IAM en la provincia ha abogado "por la unión de todas las administraciones, porque sólo desde el consenso podremos combatir esta lacra social".Por su parte, el alcalde de Estepona ha señalado a los periodistas que "toda la ciudad está consternada por lo que ha pasado y todos estamos manifestando sentimientos de repulsa". De igual modo, ha incidido en la igualdad y ha agregado que "todos juntos tenemos que seguir luchando contra esta terrible lacra".Asimismo, la subdelegada del Gobierno en Málaga ha mostrado "todo nuestro dolor y repulsa a este nuevo crimen machista; el segundo de la provincia de Málaga en lo que va de año". Además, ha recordado que la cifra se acerca a las 1.000 en toda España desde que existen registros."Consternados y con enorme dolor porque vemos que esta pesadilla no cesa", ha lamentado Gámez, al tiempo que ha añadido que todos tenemos que concienciarnos de que esto es una tarea que nos vincula a toda la sociedad, a los vecinos, a los amigos, a los familiares...". Por ello, ha insistido en que "cualquiera que tenga indicios de que pueda haber cualquier tipo de violencia sobre una mujer debe ponernos sobre alerta, debe poner sobre alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se pueda proteger a las víctimas".Ha recordado, además, que en este caso no había denuncias previas por malos tratos, "lo que dificulta una posible atención y una posible protección". "Lo que aspiramos es que no haya estos episodios pero cuando se produzca cualquier atisbo que podamos todas las instituciones que tienen capacidad de protección alertar y podamos proteger".Los hechos han ocurrido sobre las 23.45 horas de este pasado sábado en Estepona. La mujer, de nacionalidad española y 58 años, al parecer, ha sido apuñalada por su marido, de 55 años y de Reino Unido, en presencia de su hijo, de 15 años.El presunto autor, que se encuentra detenido, está ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) tras autolesionarse, por lo que presenta heridas leves en ambas muñecas, está estable y pendiente de valoración.Este es el segundo caso de violencia de género que ocurre en la provincia en este año, después de que en enero una mujer fuera asesinada, presuntamente, por su expareja en Fuengirola.Durante todo este domingo se han sucedido numerosas muestras de condena, como la del presidente de la Junta, Juanma Moreno; el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Juan Marín; la secretaria del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz; la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera; el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz; y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, entre otros.Asimismo, también tras conocerse los dos últimos casos de violencia de género, uno el viernes en Madrid --coincidiendo con el 8M-- y otro este domingo en Estepona se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta, Carmen Calvo, además de los líderes del resto de partidos, que también han mostrado su repulsa a este tipo de crímenes. En concreto, el presidente del PP, Pablo Casado, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, entre otros.--EUROPA PRESS--