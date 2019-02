Carlos Conde en rueda de prensa

El portavoz del equipo de gobierno de Málaga y concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha incidido este viernes en la importancia de contar con el presupuesto municipal y ha pedido al grupo de Ciudadanos que haga "una reflexión más profunda y sosegada".Así se ha pronunciado Conde después de que el grupo de Ciudadanos advirtiera de que no apoyará los presupuestos y estudian romper el acuerdo de investidura si no cumple el PP con los acuerdos tras la apertura de diligencias previas por parte de un juzgado en el caso de supuestas "injerencias políticas" en urbanismo en la capital.Conde, tras preguntas de los periodistas, ha incidido en la importancia de los presupuestos, "el documento más importante del funcionamiento de una ciudad"."Son cerca de 800 millones que pone en valor cuestiones de inversiones y mejoras de los servicios públicos básicos", entre otros, ha recordado, al tiempo que ha añadido que "lo más básico del presupuesto y de la actividad no se elimina porque tenemos el presupuesto prorrogado pero hay cuestiones necesarias e importantes que abordar y eso lo da la garantía de un presupuesto".Por ello, ha pedido a Ciudadanos "una reflexión todavía más profunda y sosegada", reiterando que "si algo ha hecho el equipo de gobierno con el alcalde, Francisco de la Torre, al frente es cumplir con los compromisos presupuestarios".En este punto, ha recordado que se han aprobado, entre otros, 28 expedientes de índole presupuestaria, impulsados por el área de Economía en el pleno. Así, aunque ha reconocido que en algunos casos fue con votos de diferentes partidos, en el caso de Ciudadanos "mayoritariamente siempre ha tenido la responsabilidad de la ciudad por encima de otras cuestiones".Es más, ha continuado, "en ese ámbito de trabajo permanente que siempre nos unió, tenemos un documento firmado por el grupo Cs y por el PP donde recogíamos un conjunto de propuestas que hemos ido negociando para poner lo importante, el presupuesto, por delante de otras cuestiones"."Espero y confío del grupo Ciudadanos esta reflexión interna", ha insistido, recordando las conversaciones con la formación naranja, y, en especialmente, con el portavoz municipal, Juan Cassá, con quien han llegado a acuerdos y "hemos cumplido en las cuestiones planteadas".Conde, por último, ha esperado que en materia de presupuestos "podamos tener un horizonte despejado por el bien de la ciudad y por el bien de los malagueños", ha concluido.--EUROPA PRESS--