Carlos Conde, portavoz del equipo de gobierno

El portavoz del equipo de gobierno del PP en Málaga, Carlos Conde, ha criticado este viernes al grupo municipal de Ciudadanos, con el que tenían un acuerdo de investidura pero que ha sido roto por no destituir a dos ediles involucrados en el caso de supuestas "injerencias políticas" en Urbanismo. Así, ha lamentado el "cambio radical" de la formación naranja en relación con el presupuesto del Consistorio, después de que ambas formaciones firmaran en diciembre un acuerdo, y todo, según Conde, por "el mero hecho de la contienda electoral".Conde, asimismo, ha dicho que le "está preocupando, sorprendiendo, e, incluso, indignando", que "se estén priorizando ya por parte de todas las fuerzas políticas las posturas partidistas en base a la contienda electoral y poniendo estas cuestiones por delante del desarrollo de la ciudad".En concreto, se ha referido al presupuestos municipal, del que ha dicho, "se ha venido trabajando en él". En este punto, ha recordado el acuerdo firmado por PP y Cs sobre el proyecto de cuentas municipales de 2019 y ha incidido en que "nosotros cumplimos y lo decimos con todas las palabras". "Hemos firmado un documento el 21 de diciembre por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el grupo de Ciudadanos en la que garantizábamos nuevamente la estabilidad de un presupuesto municipal", ha apostillado."Nosotros no hemos roto ningún tipo de acuerdo, nuestro borrador de presupuestos y propuesta de presupuestos incluye todas y cada una de las propuestas que el grupo Cs nos hizo llegar", ha aclarado Conde en rueda de prensa.Es más, ha recordado al viceportavoz de la formación naranja, Alejandro Carballo, del que ha dicho que es "ligero en su exposición de ideas", que hace 13 días "me hizo llegar nuevas propuestas para incluir a esta propuesta de presupuestos"."Se está priorizando la postura tacticista y electoralista por encima de todo", ha lamentado, advirtiendo de que "Cs tiene que darse cuenta de que se está alienando con los grupos que durante prácticamente toda la legislatura han tratado de frenar a la ciudad (PSOE- IU-Málaga para la Gente y Málaga Ahora y edil no adscrito)".En este sentido, ha afirmado que desde el equipo de gobierno 'popular' están observando "cierta ligereza en las afirmaciones del viceportavoz de Cs cuando habla de que un documento que está firmado con propuestas ahora no le merece ser aprobado porque entiende que las cuestiones han cambiado"."¿Qué ha cambiado del presupuestos municipal y de la propuesta del equipo de gobierno respecto a las de Cs? Nada, por tanto cumplimos lo que firmamos", ha reiterado, dejando claro que "el equipo de gobierno cumple lo que firma. No hemos roto ningún acuerdo".Por otro lado, ha incidido en que el mandato de los malagueños, el que le han dado a todos los grupos, "es el de hacer política seria y responsable", asegurando que se debe "cumplir el mandato de las urnas". "No podemos comprender que haya un cambio radical respecto a un documento firmado por el grupo de Cs por el mero hecho de la contienda electoral", ha aseverado.Por todo ello, ha confiado en que estas palabras "sean recapacitadas por parte de Cs para que la ciudad de Málaga tenga un presupuesto aprobado que incorpore no solo las propuestas de Cs sino otras muchas que vienen a seguir mejorando y transformando la ciudad"."Creo que la ciudad no se merece que se incumpla este acuerdo de presupuestos. Málaga no se lo puede permitir; le pido --a Cs-- altitud de miras y respeto al mandato que los malagueños nos han dado en las urnas para seguir haciendo políticas serias y responsables", ha sostenido el portavoz del PP."Lo que hago es llamar a la responsabilidad para que cuando el documento se lleve --a pleno-- tenga el voto favorable", ha aclarado, lamentando que "Carballo está haciendo suya la percepción de que Cs según sopla el viento va para un lado u otro", ha concluido.--EUROPA PRESS--