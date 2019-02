Jornadas brexit Málaga

El embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, ha afirmado en relación con el 'brexit' que uno de los retos es "lograr una retirada ordenada" de Reino Unido de la Unión Europea (UE), que establezca "una dinámica positiva" para las próximas negociaciones y que "sienten las bases para una nueva relación estrecha y profunda".Además, ha continuado, se debe afrontar estas próximas negociaciones "mirando hacia el futuro, pensando en la relación que queremos dejar a nuestros hijos y nietos". A juicio del embajador, "el resultado no sólo depende de nuestro país, también de las prioridades de nuestros socios, amigos y aliados de la UE". "Solo afrontando estos retos juntos podemos preparar el futuro lleno de oportunidades para la empresa, el trabajador, los hoteles y turistas", entre otros.De igual modo, ha incidido en que "llevamos siglos construyendo la relación y todos sabemos el potencial que tiene el seguir creciendo en el futuro", por lo que "tenemos que trabajar juntos para superar los retos", ha defendido.Maley, que ha participado en las jornadas de diario SUR 'Brexit. Visiones y perspectivas', junto con, entre otros, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; y el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, ha reconocido, no obstante, los "momentos difíciles de incertidumbre".Durante su intervención en la ponencia 'Brexit ¿Oportunidad o reto?', el embajador de Reino Unido en España ha recordado la historia que comparten ambos países --España y Reino Unido--, destacando, de igual modo, que esta relación "estrecha sigue fuerte".Asimismo, ha aludido a los buenos datos del turismo y también ha incidido en que unos 50.000 británicos "han hecho de la provincia de Málaga su hogar", y un alto número de ellos tiene su propia casa.En cuanto al comercio, ha explicado que Málaga y Reino Unido intercambian más de 200 millones de euros en bienes al año. Además, Málaga importa nueve millones de euros de alcohol, principalmente, whisky y ginebra, mientras que los británicos consumen al año 13.000 toneladas de aguacates malagueños. "Esta relación tiene mucho potencial de crecer a pesar de este contexto"."A pesar de la incertidumbre del 'brexit', que reconozco, nuestro país sigue siendo un mercado atractivo para la inversión", ha subrayado, agregando que es el primer destino europeo para inversión extrajera directa."Recibimos la inversión extrajera con los brazos abiertos, tratamos a las empresas extrajeras como británicas, no hay barreras para la inversión extranjera en el país", ha subrayado. En este punto, ha señalado que, según Forbes, "Reino Unido es el mejor lugar en el mundo para hacer negocios".Por otro lado, ha dicho que los turistas e inversores británicos "nunca dejaron de sentirse atraídos por España y su economía, su historia, cultura, belleza, gastronomía y tiempo soleado, sobre todo aquí en Málaga"."CONSERVAR Y MEJORAR RELACIONES"Por ello, ha insistido en que el reto está en "conservar y mejorar" estas relaciones. "El 'brexit' supone un reto enorme, no debemos subestimar la magnitud, la importancia de la decisión del pueblo británico de abandonar la UE; significa que nuestro país debe afrontar un periodo de grandes cambios", como son la estructura de la relación política y económica, entre otros.Se ha referido, de igual modo, "a las difíciles" negociaciones sobre el 'brexit', aunque ha dicho que, "esto no sorprende", siendo "el reto inmediato" el de "llegar a un acuerdo de retirada que pueda ratificar el Parlamento británico y el Europeo".Asimismo, ha valorado el compromiso del Gobierno español, "que ha hecho lo mismo que nosotros y se ha comprometido a proteger a los derechos de los ciudadanos haya o no un acuerdo". "Estamos orgullosos de su presencia, su contribución, no sólo a la economía, también a la sociedad multicultural", ha destacado.SALIDAPor otro lado, ha dicho que salir sin acuerdo el 29 de marzo de la UE "traería fricciones importantes", entre otros, aranceles en el comercio o restricción en viajes en avión, que "puede tener consecuencias importantes para el turismo en España"."Tenemos que reconocer que existe este riesgo y nos tenemos que preparar", ha dicho, pero ha insistido en que "no queremos salir sin acuerdo", por lo que "las dos partes tienen que buscar flexibilidad para que podamos llegar a uno que permita una salida ordenada", lo que ha calificado de "lo más conveniente para los miles de personas y empresas cuyas vidas y negocios dependen de la actividad transfronteriza". "Esto es el primer gran reto del 'brexit'", ha destacado.También, ha continuado, otro reto es el de construir una nueva relación entre Reino Unido y la UE. Al respecto, ha abogado sobre esta relación futura por una zona de libre comercio para bienes, una "relación estrecha" entre los sectores de servicios, incluyendo la continuación de los flujos turísticos y, además, un acuerdo de transporte aéreo y en seguridad, entre otros."Nuestra relación futura está llena de oportunidades", ha dicho, pero los detalles de esta relación "se definirán en las negociaciones que darán comienzo una vez que estemos fuera de la UE", ha recordado.Para Manley, Reino Unido "quiere un acuerdo ambicioso, queremos que las empresas de Málaga, Andalucía y España puedan seguir exportando a nuestro país; creemos en el poder del libre comercio". "Una economía abierta es más competitiva", ha dicho; al igual que ha defendido que los turistas británicos "puedan seguir viajando a esta tierra --España-- sin ningún inconveniente".ALCALDE: "QUE NO HAYA BREXIT Y SI LO HAY QUE SEA INTELIGENTE"Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho que "la clave, pase lo que pase, que esperemos sea lo mejor", es sea una negociación. "Mi deseo es que no haya 'brexit' y si lo hay que sea inteligente, pactado civilizadamente".Ha destacado la unión entre Málaga y Reino Unido y ha añadido dicho que "somos un territorio admirado, querido y visitado por Reino Unido" y lo que se trata, ha continuado, "es que los británicos no sólo piensen en tener una casa para el fin de semana o retirar, también para vivir en este paraíso y trabajar, aportando su capacidad, iniciativa, emprendimiento e innovación".Ha destacado las acciones llevadas a cabo por el Consistorio y ha señalado que se debe trabajar para que "sea más conocido Málaga y nosotros más capaces de dar oportunidades a los británicos". Por ello, ha abogado por trabajar en el plano turístico y empresarial "no para recoger restos, es para fortalecer a Reino Unido a base de que su presencia exterior esté bien escogida y pueda pensar en Málaga".Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha hablado de la relación entre ambos países, asegurando que "es normal y estemos alerta" sobre todo en la industria turística como en los británicos residentes: "preocupación sí, pero dramatismo no".Así, Salado, tras destacar el trabajo desarrollado por la institución en relación con el 'brexit', ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para abordar el nuevo escenario que se producirá.Por último, el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, ha hablado de las consecuencias y oportunidades para la economía del 'brexit', señalando hay "incertidumbre". Así, ha dicho que la salida de la UE es "un problema multidimensional y multivariable", por lo que la combinación de los elementos hará que "las consecuencias posteriores sean de uno u otro sentido y de mayor o menor intensidad".También ha aludido a la importancia de Reino Unido y también del país británico en su relación con España y Andalucía, destacando, entre otros, el turismo como "clave" y las relaciones comerciales.--EUROPA PRESS--