El Teatro Cervantes recibe con un lleno los 'Espejos y espejismos' del grupo Love of Lesbian

Love Of Lesbian grupo indie actúan en el cervantes de málaga

El Teatro Cervantes recibe este sábado con un lleno absoluto la gira por teatros de uno de los grupos clave del 'indie' nacional, Love of Lesbian que trae a la capital malagueña sus 'Espejos y espejismos'.Las entradas se habían agotado hace meses pero en la mañana de este viernes se han puesto a disposición del público una docena más de tiques para este espectáculo que "no es una obra de teatro ni un musical", según asegura el mismo grupo.Unas 1.000 personas asistirán en dicho teatro a las 20.00 horas del sábado al regreso a las tablas de esta invención de Santi Balmes, Guillem Albà y compañía después de continuadas peticiones de su público, según han informado desde el Cervantes.'Espejos y espejismos' podría ser definido como un concierto teatralizado basado en el repertorio "más ensoñador del cancionero de Love of Lesbian", han manifestado desde el recinto escénico a través de un comunicado.La nueva puesta en escena de 'Espejos y espejismos' será reactualizada escénicamente e incorporará algunos temas de 'El poeta Halley' (2016), un trabajo que se hizo con el Disco de Oro tras vender más de 20.000 copias, "aunque conservará su mágica y minimal esencia", han indicado.El cuarteto formado por el cantante y compositor Santi Balmes, el guitarrista Jordi Roig, el bajista Ricky Falkner y el batería Oriol Bonet, más los músicos que les suelen acompañar en vivo, el guitarra Julián Saldarriaga y el teclista Dani Ferrer, contarán con el soporte de la puesta en escena firmada por Guillem Albà.El clown, creador y director, que también ha trabajado con Txarango y que ha estrenado cinco espectáculos de creación propia con su compañía, ha diseñado una puesta de escena en la que las sombras chinas, los títeres y otras disciplinas tomarán protagonismo para recrear el atrezzo emocional propicio para cada situación.Love of Lesbian cumple más de 20 años de trayectoria en el panorama indie nacional y acaba de editar el CD/DVD 'El gran truco final', un directo grabado en noviembre de 2017 durante el concierto que ofrecieron en WiZink Center. Han tocado en una gira de conciertos por toda España, México y Colombia.--EUROPA PRESS--