El superintendente de la Policía Local de Málaga, citado como investigado por prevaricación

El grupo municipal de Málaga Ahora ha informado de que ha tenido noticias de que el superintendente de la Policía Local de Málaga José Fernando Cerezo García-Verdugo está citado en calidad de investigado para el próximo 18 de marzo en el Juzgado de Instrucción 14 de la ciudad "a consecuencia de más de una decena de denuncias de funcionarios de policías a Fiscalía por presunta prevaricación en el ejercicio de su cargo".Este grupo municipal, según ha informado en un comunicado, confirmó este pasado miércoles la veracidad de estos extremos, por lo que ha solicitado información, lamentando que "de momento no han tenido respuesta alguna".En concreto, en la solicitud piden que se les informe de si "se ha abierto expediente disciplinario" a Cerezo García-Verdugo, "toda vez que el procedimiento preceptivo del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, obligatorio para todos los miembros de la Policía Local, establece que nada más conocer la imputación de un policía se debe ordenar la apertura de una información revesada para conocer los hechos que se le imputan", han afirmado desde Málaga Ahora.Además, han dicho que al existir ya imputación formal en el juzgado, como en este caso, conlleva "inexcusablemente la incoación directa de un expediente disciplinario, sin perjuicio de la separación del mando de la jefatura como medida cautelar, al menos hasta la sentencia judicial".EQUIPO DE GOBIERNOAnte esta información, el equipo de gobierno ha precisado que el Ayuntamiento de Málaga "no ha ocultado absolutamente nada", ya que la citación que ha recibido el jefe de la Policía Local, José Fernando Cerezo, le llega a él dado su carácter personal.Por consiguiente, han aclarado en un comunicado, "más allá de los plazos determinados por normativa, el Gabinete de Alcaldía no puede informar a Málaga Ahora sobre algo que desconoce".Así, han añadido que Cerezo acudirá a declarar en calidad de investigado el próximo 18 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, "pero no hay imputación formal. No es lo mismo estar investigado que estar imputado formalmente". Han aclarado, además, que Cerezo "sólo ha recibido una citación y no dispone todavía de la documentación relacionada con la misma".También desde el equipo de gobierno han añadido que a raíz del comunicado de Málaga Ahora, la Policía Local ha podido averiguar que la citación tiene su origen en la denuncia de un agente cuyo descanso fue modificado por la Jefatura en la Feria de 2018, "como el de decenas de policías". "Cerezo tomó esa decisión, en el ámbito de sus competencias, para cumplir con su máxima obligación: garantizar la seguridad de los ciudadanos. Al reasignarse el servicio del agente, éste no acudió a trabajar y no justificó (ni lo ha hecho aún) su ausencia", han aclarado.Además, según añaden, a la Policía Local de Málaga sólo le consta, hasta el momento, la denuncia de dicho agente de la que se deriva la citación a Cerezo. Es decir, Málaga Ahora, "que habla de 'una decena' de denuncias" dispone de información más allá de los canales oficiales."NO PROCEDE LA APERTURA DE EXPEDIENTE"Al respecto, insisten, en contra de lo que afirma Málaga Ahora, en que "no procede la apertura de expediente a Cerezo porque no hay ninguna acusación"; la acusación, si la hubiera, se formularía después de la declaración del próximo día 18. De hecho, han agregado, "muchos policías locales de Málaga han sido investigados anteriormente y nunca se les ha abierto expediente disciplinario por ello".Por último, en relación con que el comunicado de Málaga Ahora en el que se afirma que el tribunal presidido por Cerezo en 2016 favoreció a ciertos candidatos en detrimento de otros, el jefe de la Policía Local presentará una querella criminal contra Málaga Ahora.--EUROPA PRESS--