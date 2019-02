José Bernal en rueda de prensa

El concejal del Grupo Municipal Socialista y candidato a la Alcaldía de Marbella (Málaga), José Bernal, ha señalado este miércoles que la falta de ofertas para redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del municipio se debe a la "desconfianza que genera el Partido Popular" a los profesionales de este sector.El edil ha recordado que, cerrado ya el plazo para ello, no se ha presentado ninguna oferta y el equipo de Gobierno ha tenido que ampliar el periodo, lo que significa que "tendremos un plan forzado y condicionado a una empresa".Ha indicado además que no se entiende que no haya ofertas para un concurso de 2,4 millones de euros. "Desde el PSOE estamos preocupados por dos cuestiones: porque los trámites se están haciendo con tintes electoralistas, y además se está generando un panorama de incertidumbre urbanística", ha señalado Bernal.En este sentido ha recordado que fue "el propio Partido Popular, incluso la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien manifestó que van a cambiar la Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía (LUSA)". Además, ha apuntado que el plazo marcado por el equipo de Gobierno es de 42 meses (tres años y medio) para tener concluido el documento desde la firma del contrato con los redactores hasta la aprobación definitiva."En el mejor de los casos estaría para 2023, mientras que Muñoz lo ha anunciado para 2020", ha criticado. "Ha dicho que en tres meses estaría el avance, algo que es mentira, ya que es la parte más amplia de la redacción, porque la definitiva es para atender las alegaciones"; ha resaltado.Asimismo, ha insistido en la idea de que la complejidad que no ha esclarecido el PP sobre las viviendas irregulares y fuera de ordenación ha sido un problema a la hora de que las empresas optasen al concurso.Del mismo modo ha apuntado que existe desconfianza porque ahora mismo están al frente del municipio las mismas personas que redactó el PGOU de 2010, que fue anulado con varias sentencias, por lo que ha recordado que en aquella tramitación hubo cambios que provocaron el caso de las lindes o se produjeron modificaciones como la de los terrenos de La Juanita.--EUROPA PRESS--