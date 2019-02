El PSOE se personará como acusación particular tras la apertura de diligencias por caso de Urbanismo

Urbanismo, Edificio Usos Múltiples, Ayuntamiento, Licencias

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado que el PSOE se personará como acusación particular tras conocerse la apertura de diligencias por parte del Juzgado Número 8 en el caso 'Villas del Arenal'.Pérez ha incidido en que "no podemos tolerar que la imagen de la ciudad quede manchada por la sombra de la corrupción. Se trata, a su juicio, de un caso muy grave y el alcalde no puede seguir mirando hacia otro lado y debe tomar decisiones".Así ha recordado que "en el pasado Pleno ya instamos al alcalde a que le retirase las competencias urbanísticas a los concejales implicados en el caso, Francisco Pomares y Teresa Porras, así como el coordinador gerente de la GMU, José Cardador, ante la denuncia presentada por la Fiscalía en la que acusaba a estos responsables de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos"."No obstante todos los grupos municipales acordamos solicitar la dimisión de los implicados una vez el juez los citará como investigados. Estamos a la espera de conocer cómo irá evolucionando este procedimiento judicial, al tiempo que aportaremos más pruebas que nos han sido facilitadas", ha señalado.En este punto, ha explicado que "es cuestión de días" que el juzgado llame a declarar a los ediles Francisco Pomares y Teresa Porras y el gerente José Cardador como investigados, "ya que la denuncia de fiscalía cuenta con presunción de veracidad, y tiene que mantenerse la imputación de esos delitos a los que pasarán a ser investigados".Por último, ha resaltado que "no hace más que poner de relevancia la situación que vive el Ayuntamiento de Málaga tras 25 años de gobierno del PP con un alcalde, Francisco de la Torre, que ha transformado el Ayuntamiento en un chiringuito"."Urge que el próximo 26 de mayo los malagueños apoyen el cambio que la ciudad necesita y que tiene que venir de la mano del Partido Socialista", ha concluido.Precisamente, antes de conocerse la noticia tanto Pérez como el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, han exigido al PP y a su socio de gobierno en Ayuntamiento, Ciudadanos, el cese de los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares y del gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José Cardador. "Desde el PSOE de Málaga queremos mostrar nuestra preocupación y vamos a exigir responsabilidades políticas", ha advertido.Ruiz Espejo ha lamentado la "grave situación" en la que se encuentra el Consistorio malagueño por parte del PP en los últimos días, al tiempo que ha reconocido el trabajo del grupo municipal socialista, con el candidato a la Alcaldía, Daniel Pérez, al frente, está realizando y seguirá haciendo en este asunto.Así, ha lamentado que "el PP en Málaga ha convertido la Gerencia Municipal de Urbanismo en un chiringuito con injerencias políticas, con presuntas irregularidades en su forma de actuar tramitar expedientes urbanísticos. Algo que una ciudad como Málaga no se merece"."PP y Ciudadanos tienen una oportunidad de oro para poner en la práctica el acuerdo que firmaron hace un mes en el Parlamento de Andalucía. Una oportunidad de oro para predicar con el ejemplo. La gente no entendería otra cosa", ha dicho.MÁLAGA AHORA: "EL ALCALDE TIENE QUE MOVER FICHA"Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha señalado que "era lo esperado" la apertura de diligencias previas tras recibir la denuncia presentada por la Fiscalía, añadiendo que, previsiblemente, las primeras actuaciones serán citar como investigados."Estamos más cerca de la necesidad de que dimitan o al menos sean apartados por el alcalde", ha afirmado Torralbo, en declaraciones a Europa Press, recordando, de igual modo, las mociones aprobadas en el pasado pleno celebrado el miércoles.Para Torralbo, "es cuestión de ética" que sean apartados de sus responsabilidades, ya que ello, además, redundaría en colaborar con la Justicia para que "pudiera hacer su trabajo mejor".Asimismo, ha advertido de que este procedimiento "seguirá y durará más de las elecciones", por lo que ha vuelto a reiterar que "tienen que dimitir y el alcalde mover ficha enseguida", de lo contrario, según la portavoz de Málaga Ahora, "estará apoyando a personas que pueden resultar condenadas"."El alcalde tiene que ser responsable; también porque son cuestiones muy graves", ha criticado, afirmado, por último, que "si el regidor no actúa será cooperador y tiene una responsabilidad". "Alguna cosa sabía --De la Torre-- y no hizo nada al respecto", ha añadido.MÁLAGA PARA LA GENTE PIDE ALCALDE QUE DIMITA SI NO CESA A EDILESPor su parte, Izquierda Unida-Málaga para la Gente pedirá la dimisión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, si no cesa a los concejales y al responsable de Urbanismo "para depurar las correspondientes responsabilidades políticas, tras la apertura de diligencias".Así lo ha anunciado el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, tras conocer la noticia, recordando el pasado pleno ordinario donde se aprobó, entre otras, una moción de la coalición de izquierdas al respecto."Era muy difícil que la Judicatura no abriera diligencias tras una denuncia como la que hizo el Ministerio Fiscal", ha señalado Zorrilla. En la moción presentada a pleno se pedía el cese inmediato de estos ediles del equipo de gobierno y a petición del grupo Ciudadanos, se hizo una enmienda que prorrogaba esa petición de cese hasta que fueran investigados, "algo que ha ocurrido en cuanto que se ha abierto diligencias".Por último, Zorrilla ha añadido que, independientemente de las acciones judiciales que discurran a partir de ahora, "existe una responsabilidad política de los concejales Pomares y Porras y el alcalde debe cesarlos"."En caso de que no sea así --ha continuado el concejal de izquierdas-- pedimos la dimisión del propio alcalde, que desde el principio supo de los hechos y que se ha quedado solo en el pleno defendiendo a sus ediles", ha concluido.--EUROPA PRESS--