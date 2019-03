Málaga.- El PSOE plantea una moción de confianza si alcalde no destitu

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha planteado la posibilidad de una moción de confianza del alcalde, Francisco de la Torre, por el caso de supuestas injerencias en expedientes de infracciones urbanísticas, en el que los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares, y el gerente de Urbanismo, José Cardador, fueron llamados a declarar como investigados."Es fundamental que el alcalde destituya a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares y el gerente de la GMU, José Cardador, que están señalados por el 'Caso Urbanismo'", ha resaltado Pérez.El socialista h apuntado que "el próximo 11 de marzo De la Torre debe tomar medidas y cesar a estos ediles, que recordemos han sido llamados a declarar como investigados por cuatro delitos relacionados con la corrupción. Se trata de un hecho muy grave que no podemos tolerar bajo ningún concepto y por eso le pedimos que actúe y elimine la sombra de corrupción que pesa sobre el Ayuntamiento".Sin embargo, Pérez contempla la posibilidad de que De la Torre mantenga en sus puestos a estos responsables políticos. "El alcalde conocía y amparaba todo lo que estaba sucediendo en la Gerencia Municipal de Urbanismo y por este creemos que no rectificará", ha señalado."Por consiguiente si no actúa nos veremos en la obligación de explorar alternativas con los otros grupos municipales, que también están pidiendo la salida inmediata de Porras, Pomares y Cardador. El alcalde está en minoría, con los presupuestos sin aprobar, y en un ocaso político marcado por graves casos de presunta corrupción e intentos de pactos de silencio en Limasa para mantener la heredabilidad de los puestos", ha recalcado.Asimismo, ha destacado que "sin duda hace falta un cambio político en nuestra ciudad, que sirva para regenerar la vida, que abra las ventanas y levante las alfombras tras 25 años de Partido Popular y de Francisco de la Torre, en los que han convertido el Ayuntamiento en un chiringuito"."Un tiempo nuevo, con un proyecto basado en la transparencia y la lucha contra la corrupción, que debe venir de la mano del Partido Socialista", ha finalizado Pérez.--EUROPA PRESS--