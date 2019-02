Daniel Pérez en la Gerencia Municipal de Urbanismo

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha pedido este martes al alcalde, Francisco de la Torre, "premura" en la convocatoria del pleno extraordinario". "Debe respetar la voluntad de la mayoría de los grupos y someter la confianza sobre su equipo de gobierno que se va a plantear el pleno. Por eso confiamos y esperamos que convoque este pleno en 24 horas y se pueda celebrar antes de finalizar la semana".De la Torre, por su parte, ha dejado claro este martes tras ser cuestionado que convocará el pleno extraordinario "dentro del marco legal".El PSOE, en ruda de prensa, han dicho "desconfiar" del alcalde, que "tiene marcada ya una jugada obvia; ayer fue a buscar el enredo, una vez vea que no tiene otra salida, va a intentar enrocarse, y eso es éticamente reprochable. Le pedimos que dé la cara. No es posible aguantar hasta mayo con esta situación en el Ayuntamiento".Al respecto, Pérez ha vuelto a pedir la dimisión de los concejales Porras y Pomares, así como del Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José Cardador."Francamente, todo esto lo podría evitar De la Torre si cumple con las normas del juego democrático y hace dimitir a sus concejales, la ciudadanía no va a tolerar que se aguante la corrupción ni un minuto más como está haciendo el alcalde, que demuestra que a fin de cuentas es igual que todos los dirigentes del PP", ha advertido.Pérez ha incidido, además, en que "estamos obligados a seguir hasta el final, hasta las últimas consecuencias para acabar con la corrupción en este Ayuntamiento. Es el mandamiento de los malagueños y malagueñas, y debemos hacerlo por dignidad. Por eso pido hoy cordura al alcalde, para que tome la decisión de manera rápida", ha criticado.Para el portavoz, "se ha cumplido lo que todo el mundo sospechaba, que se hacía urbanismo a la carta y algunas cuestiones más graves que se han ido conociendo con el paso de los acontecimientos. La situación de la Gerencia es insostenible, debería someterse a una profunda auditoría externa controlada por la oposición".MOCIÓN DE CENSURAPor otro lado, en relación con la posibilidad de presentar una moción de censura, Pérez ha indicado que "ahora mismo estamos en el paso del pleno extraordinario, donde debatiremos sobre la importancia de que los concejales Pomares, Porras y el gerente Cardador dimitan, y en caso contrario, exigiremos la dimisión del alcalde"."Una vez pase el Pleno habrá de estudiarse todas las posibilidades. No la descartamos pero en estos momentos no se dan las circunstancias. Tenemos que ver cómo se desarrollan los hechos ya que hace apenas una semana ni siquiera teníamos conocimiento de la citación judicial como investigados de estos tres responsables públicos", ha concluido.--EUROPA PRESS--