El PSOE pedirá explicaciones por la paralización de las urgencias de un centro de salud de Mijas

Málaga.- El PSOE pedirá explicaciones por la paralización de las urgen

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado este jueves en Mijas que el Grupo Parlamentario Socialista en la cámara andaluza registrará una iniciativa para que "el nuevo gobierno de derechas de PP y Ciudadanos de respuestas y explicaciones por la paralización de las urgencias del centro de salud de La Cala".Ruiz Espejo, que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE local y candidato a la alcaldía, Josele González, ha criticado que no se están llevando a cabo la contratación de 324 profesionales para los centros de atención primaria de toda Andalucía por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS).El dirigente socialista ha precisado que aquí se incluían las plazas para la contratación del personal necesario para la puesta en marcha de las urgencias en el Centro de Salud de La Cala los siete días de la semana, las 24 horas y con ambulancia. "Son contratos sin los cuáles no se podrá poner en marcha este servicio de urgencias en nuestro municipio y en otros de la provincia", ha añadido.En este sentido, ha criticado que el "trifachito se esté dedicando más a otros temas políticos que a la gestión sanitaria, han puesto mucho énfasis en suspender la subasta de medicamentos que supone privar de una mayor dotación económica al servicio sanitario, así como se han dedicado a maquillar las listas de espera y realizar auditorías para intentar trasladar una mala imagen del anterior gobierno", ha dicho.Así, ha avisado tanto a PP y a Ciudadanos como a su socio de gobierno, Vox, que "con la salud de los andaluces no se juega", en referencia al uso de "artimañas políticas" para abordar la situación actual de las listas de espera, que ha provocado casos en Málaga de llamamientos del SAS para intervenciones quirúrgicas a pacientes ya operados, ha asegurado."Es una estrategia con la que están perdiendo el tiempo, porque lo que realmente importa es mejorar la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos, mejorar la dotación de urgencias en distintos centros de salud como es el caso del centro de salud de La Cala. No podemos permitir que se llame a pacientes que ya han sido operados hace años para intentar maquillar y aumentar las listas de espera, sólo por el mero interés de dar una mala imagen del servicio público de salud", ha concluido.Por su parte, Josele González ha reclamado la apertura de las urgencias en el núcleo de La Cala. "Unas urgencias que ya deberían estar funcionando y que fueron gestionadas por el anterior gobierno socialista en la Junta de Andalucía".Además, ha recordado cómo "esta es una necesidad que veníamos reclamando desde el partido a nivel local y junto a los vecinos desde hace muchos años y que al fin iba a ser una realidad que ahora vemos peligrar con al entrada de la derecha en el gobierno regional".Así, los socialistas han señalado durante su comparecencia cómo en el mes de noviembre el Servicio Andaluz de Salud lanzaba una convocatoria para la contratación de 324 profesionales de Medicina de Familia para los centros de Atención Primaria en Andalucía, más de 60 de ellas para la provincia de Málaga."Unas contrataciones que incluían el personal necesario para poner en marcha este servicio en este núcleo de La Cala, de modo que se reduzca el volumen de usuarios soportado por las actuales urgencias de Las Lagunas, y se mejore la prestación de un servicio que incluiría el servicio de ambulancia, en un municipio que duplica o casi triplica su población en los meses de verano", ha subrayado el candidato a la alcaldía.Una necesidad y un compromiso que adquirían desde el PSOE a nivel local "esta es una demanda en la que hemos ido de la mano de aquellos colectivos y vecinos que tanto han peleado para que este nuevo servicio de urgencias sea una realidad, es por ello que reclamamos al actual gobierno que no deje en el olvido a los mijeños, que no tire por tierra el trabajo realizado por los socialistas y ponga en marcha este servicio de una vez por todas", ha exigido González."Queremos que se garantice esta cobertura sanitaria pública para nuestros vecinos y vecinas, es por ello que exigimos su puesta en funcionamiento a la mayor brevedad posible y vamos a seguir muy pendientes de estas gestiones para que el esfuerzo de los últimos años no quede en nada", ha finalizado González.--EUROPA PRESS--