El PSOE insta a la Junta a reactivar el proyecto del auditorio de la música de Málaga

El PSOE insta a la Junta a reactivar el proyecto del auditorio

El parlamentario andaluz del PSOE Francisco Conejo ha anunciado ha explicado este martes que el grupo socialista de la cámara andaluza instará al Ejecutivo regional en la Comisión de Cultura "a que recupere y reactive" el proyecto del auditorio de la música de Málaga.Conejo ha calificado la iniciativa de "un proyecto que debe ser unas de las principales prioridades del Gobierno andaluz en los próximos años".De igual modo, Conejo, que ha mantenido una reunión con la Plataforma que promueve la petición del auditorio junto a la concejala socialista Lorena Doña, ha recordado que Málaga es la única gran capital española que todavía no cuenta con una infraestructura de este tipo."Después de varias décadas es la hora del auditorio de la música de Málaga, con diálogo y consenso de todas las administraciones puede y debe ser posible hacerlo realidad", ha señalado.La Proposición no de Ley socialista se debatirá en la tarde de este martes, siendo la primera de la Comisión de Cultura en esta nueva legislatura del Parlamento andaluz."En esa iniciativa instamos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha cuantas medidas sean necesarias, con el resto de administraciones, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y el Ministerio de Cultura para recuperar y reactivar el proyecto del auditorio de la música para la ciudad de Málaga", ha explicado Conejo, al tiempo que ha recordado que "el sueño del auditorio de Málaga ha sido truncado por las diferentes crisis económicas (1993 y 2008) que han impedido que la capital cuente con una infraestructura adecuada para la música".En este punto, ha valorado que Málaga cuenta desde hace muchos años con una amplia tradición musical a través de numerosas orquestas de cámara y sinfónicas, bandas de música públicas y privadas, escuelas de música, conservatorios, escolanías, coros juveniles, agrupaciones de cámara y grupos musicales."Queremos hacer una mención destacada para la Orquesta Filarmónica de Málaga que tiene más de veinticinco años de historia y que cuenta con el Teatro Cervantes como sede de su labor, pero que necesita y viene reclamando desde hace mucho tiempo la creación de un espacio más adecuado para impulsar su labor y la de los citados colectivos", ha explicado.Para Conejo, la historia del proyecto del auditorio "es una historia desgraciada", recordando los hitos desde 1983 hasta ahora, apuntado, además, que "en los últimos años, con la recuperación económica, las distintas administraciones han manifestado su voluntad de retomar de nuevo el proyecto. Se han aprobado iniciativas en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga; e incluso se ha constituido una Plataforma ciudadana para exigir esta nueva infraestructura".Al respecto, ha agregado que en el mes de octubre pasado el anterior Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez envió una carta a la distintas administraciones para mantener una reunión y retomar el proyecto del auditorio."Tanto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como el expresidente de la Diputación, Elías Bendodo, ahora consejero, pidieron aplazar el encuentro hasta pasadas las elecciones autonómicas, lo que originó un retraso en iniciar de nuevo este proyecto", ha criticado, añadiendo que "una vez celebrada las elecciones, con el nuevo Gobierno andaluz ya constituido, desde el Grupo Socialista queremos que esta Proposición no de Ley sirva para mostrar un compromiso claro del Parlamento Andaluz de respaldo a esta infraestructura cultural en esta legislatura".Por ello, Conejo han incidido en que el PSOE quiere que el nuevo Gobierno andaluz "sepa que el Parlamento apoya que la Junta ponga en marcha cuantas medidas sean necesarias con el resto de administraciones para recuperar y reactivar el auditorio para la ciudad de Málaga"."Es el momento de convocar la reunión aplazada en octubre, antes de que el calendario avance y entremos en la campaña de las elecciones generales y municipales, lo que supondría un nuevo retraso hasta el verano", ha concluido.Desde la Plataforma, su portavoz, Carlos de Mesa, ha deseado que el proyecto del auditorio "tenga un final feliz, esperamos que haya un consenso institucional para hacer realidad esta infraestructura". "Málaga necesita un gran auditorio para recibir los grandes espectáculos escénicos, es una necesidad y enlaza con la vocación de generar riqueza que tiene Málaga"."El sector turístico se beneficiaría con la llegada del auditorio aumentando las pernoctaciones, sería un atractivo más en la oferta que tiene la Costa del Sol. Esperamos que esta iniciativa siga adelante por su sensibilidad hacia el proyecto, empatizando con los deseos de los malagueños y malagueñas que amamos la música", ha afirmado.Por su parte, Doña ha advertido de la pérdida de oportunidad que supone el no reinicio de la obra del auditorio. "Nunca va a ser una prioridad de De la Torre, el auditorio de la música tiene que ser una realidad si Málaga quiere apostar por la cultura, no solo por los museos franquicia", ha concluido.--EUROPA PRESS--