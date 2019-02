El PSOE insiste en que pedirá el cese de las competencias urbanísticas de ediles y gerente de la GMU

Daniel Pérez y Sergio Brenes

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado que llevarán una moción urgente al próximo pleno pidiendo la retirada de competencias urbanísticas de los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras y del coordinador gerente de la GMU, José Cardador, tras la denuncia de la Fiscalía por prevaricación y tráfico de influencias.Pérez ha incidido en que "tenemos una obligación moral de presentar esta iniciativa por la amenaza de corrupción que se cierne sobre nuestro Ayuntamiento"."No se puede ni debe tolerarse el menor atisbo de una conducta de este tipo y lo lógico y razonable es que el alcalde Francisco de la Torre deje de proteger a estos responsables políticos y actúe retirándoles las competencias y cesándolos", ha señalado.En este punto, ha afirmado que "esta actuación demuestra que en los últimos 25 años de gobierno en la ciudad el Partido Popular y el alcalde, Francisco de la Torre, han confundido la institución con su chiringuito, y han transformado la Gerencia Municipal de Urbanismo en un chiringuito a la hora de actuar y tramitar los expedientes urbanísticos"."Quienes tienen que velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística --ha continuado-- no pueden ser el ningún caso los actuales responsables y a quienes la Fiscalía ha señalado por presunta corrupción".De igual modo, el dirigente socialista ha puesto el foco también en la actitud mostrada por Ciudadanos, afirmando que "Cs había venido supuestamente a la ciudad de Málaga a regenerar y propiciar un cambio político y lo único que está consiguiendo es perpetuar las mismas prácticas realizadas por el gobierno del PP en los últimos 25 años. Tendrán, desde luego, que replantearse su postura respecto al gobierno municipal"."Son muchas las evidencias que supuestamente se han cometido innumerables irregularidades en la Gerencia Municipal de Urbanismo. De hecho todos pudimos comprobar atónitos como los propios funcionarios municipales llamados a comparecer en la Comisión de Infracciones Urbanísticas dejaban en evidencia una mala praxis constante por parte de los responsables de este organismo público", ha explicado.Asimismo, ha citado "hechos como los denunciados por los funcionarios públicos como Alberto Iñiguez o Teresa Domingo, ex responsables de Sección de Infracciones Urbanísticas y de Disciplina Urbanística, a quienes, supuestamente, se les pedía que 'miraran para otro lado' ante infracciones urbanísticas graves o como se les incitaba a que, con sus actos y sus órdenes, prevaricaran aunque no se lo dijeran explícitamente".Pero no sólo eso, ha continuado el portavoz municipal socialista, "sino que en la documentación aparecida, actualmente en manos de la justicia, se podía demostrar la falsación de expedientes mediante la sustitución parcial de su foliaje original, la modificación de bases de datos o la comprobación fehaciente de las órdenes que Domingo aseveró que recibían para hacer llegar a concejales y cargos de confianza los expedientes existentes en cada distrito y la imposibilidad de tramitarlos sin el visto bueno previo".Por todo ello, ha dicho, "es fundamental por higiene democrática que estos concejales, Porras, Pomares y el gerente Cardador dejen de estar al frente de estas áreas y contribuyan a acabar con la mancha de corrupción que rodea a la actuación urbanística de Málaga", ha concluido.