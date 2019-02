José Luis Ruiz Espejo y Daniel Pérez presentan la campaña del PSOE par

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado que "el PSOE ha puesto en marcha el reloj del cambio" para que el candidato socialista Daniel Pérez sea el próximo alcalde de la ciudad de Málaga.Ambos han presentado este sábado "la campaña del cambio" de los socialistas malagueños de cara a las próximas elecciones municipales en un acto en el Palmeral de las Sorpresas del Puerto de Málaga.Ruiz Espejo, que ha precedido a Daniel Pérez en su intervención, ha destacado que "después de 20 años de Francisco De la Torre al frente del Gobierno municipal ya es hora de afrontar una etapa de cambio".En ese sentido, ha resaltado que el PSOE ofrece una "generación joven, comprometida y preparada para dar el paso del cambio en esta ciudad". "Málaga no puede esperar más", ha añadido.Así, el secretario general del PSOE malagueño ha declarado que la ciudad de Málaga "no puede dejar pasar el tren de las oportunidades". "El PSOE es y será responsable con Málaga y siempre pedirá lo que es de justicia para Málaga. El futuro de la ciudad de Málaga tiene que venir de la mano del PSOE y de Dani Pérez", ha concluido.Por su parte, Daniel Pérez ha detallado que faltan 106 días para el "triunfo" del PSOE el próximo 26 de mayo, presentando "una campaña de cambio que suma a todos y a todas para hacer de Málaga una ciudad mejor".En este sentido, ha cuestionado el cambio que Málaga ha vivido con el PP en el Gobierno local, haciendo referencia a los precios del alquiler, que "hacen imposible la vida de familias trabajadoras y de los jóvenes", a lo que ha añadido un "grave problema de limpieza".Además, ha criticado que "la primera medida del PP en Andalucía ha sido quitar el impuesto de sucesiones a los millonarios". "Nosotros haremos otra cosa, le quitaremos las plusvalías a quienes heredan la casa de sus padres, esa que tanto sacrificio les costó pagar. Ese es mi compromiso", ha dicho.También Pérez se ha referido a que "después de 25 años el PP ha confundido las instituciones con su chiringuito, como estamos viendo con la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde tenemos a dos concejales y un gerente denunciados por la Fiscalía"."Esto tiene que cambiar. No podemos ni debemos tolerar la corrupción en esta ciudad. Por eso vamos a perseguir la corrupción. La tenemos que perseguir hasta acabar con ella, y eso es imposible con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento, el único partido político condenado por corrupción y financiación ilegal en este país", ha dicho.Pérez ha resaltado que "hace falta alguien que tome las riendas y haga los cambios que la ciudadanía demanda", asegurando que "es el momento de cambiar a un alcalde y un PP que llevan un cuarto de siglo en el Ayuntamiento, porque quien no sufre el abandono de nuestros barrios, quien va todo el día en coche oficial y ha olvidado a los mayoría de los malagueños, no nos puede representar", ha añadido."Hoy nos presentamos como lo que somos, lo que representamos: el cambio que suma. Frente a una extrema izquierda que se divide, nosotros somos la izquierda que suma. Frente a unas derechas radicalizadas y retrogradas que restan derechos, el PSOE es un baluarte que mantiene y suma derechos", ha asegurado.En este sentido ha indicado que el PSOE "no deja a nadie atrás" y que "suma a jóvenes y a mayores, a hombres y a mujeres". Ha indicado que es "el cambio que suma a aquellos que deciden amarse en la diversidad. El cambio que suma, que dialoga, que mira al futuro, que defiende la igualdad. El cambio que suma a los barrios de Málaga"."Málaga necesita un nuevo impulso, salir del letargo tras una legislatura en blanco. Estamos ante una oportunidad histórica para conseguir un cambio en el Ayuntamiento de Málaga", ha concluido.RUIZ ESPEJO CALIFICA DE "DESNORTADO" AL GOBIERNO ANDALUZPor otra parte, Ruiz Espejo ha calificado de "desnortado" al gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno pues "está retrasando los nombramientos y está retrasando, por tanto, las acciones de gobierno, y únicamente están criticando iniciativas que ya estaban en marcha por parte del PSOE".--EUROPA PRESS--