Málaga.- El PSOE exige a la Junta "un cronograma claro" para el tercer

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha lamentado que el nuevo Gobierno andaluz "todavía no tenga un cronograma claro para la ejecución de todos los trámites necesarios" para el tercer hospital de la capital, exigiendo que se respete el trabajo del grupo de expertos que elaboró el modelo que debería ejecutarse.Así, junto al candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha indicado que el tercer hospital es "clave para el modelo sanitario de la capital y de la provincia de Málaga", recordando que más de 300 expertos sanitarios han diseñado este modelo y "el mejor proyecto"."Con el PSOE, la posición del gobierno de la Junta ha sido clara para abordar con garantías la construcción, ubicación y plazos de esta infraestructura para hacerlo con rapidez", ha defendido, y ha asegurado que exigirán al consejero de Salud, Jesús Aguirre, que se respete el acuerdo institucional y social alcanzado sobre el tercer hospital "con el consenso de todas las instituciones, de la ciudad de Málaga y del grupo de expertos".También pedirán los socialistas que se respete la ubicación y los equipamientos propuestos por los profesionales y que se cumpla el plazo de seis años previsto para este hospital."Son premisas claras que tienen que ser priorizadas por el nuevo gobierno y por eso la Junta se tiene que poner a hablar ya con la Diputación para completar la cesión de terrenos, que se inicie la licitación y que se realice una modificación presupuestaria para atender a este proyecto", ha concluido.Por su parte, Pérez ha acusado a los populares de mentir sobre el proyecto del tercer hospital "en todo momento". "Ahora vemos realmente cómo el PP, en el gobierno de la Junta, se ha olvidado de todo lo que prometió, ya no se hablan ni de plazos ni de ubicación", ha criticado.En este sentido, se ha referido a la existencia del informe realizado por los expertos sanitarios sobre el tercer hospital en el terreno de los actuales aparcamientos del Hospital Civil: "Hace falta que el presidente Moreno Bonilla no maree más la perdiz y que no entre en el juego del enredo al que nos tiene acostumbrados el alcalde Francisco de la Torre"."Queremos compromisos de plazos para que se liciten las obras y que se destinen los terrenos que ahora son propiedad de la Diputación de Málaga sean los elegidos", ha añadido Pérez, quien ha resaltado la oportunidad que supone este tercer hospital "para generar una nueva centralidad en el entorno del distrito de Miraflores".En este punto, el portavoz socialista y candidato ha aludido a la necesidad de conectar el metro de Málaga con esta zona: "Pido al alcalde que recapacite y sea sensato para no condenar a la movilidad de la ciudad y al presidente Moreno Bonilla que cumpla con los compromisos adquiridos para seguir con la licitación del proyecto del metro al Hospital Civil".MENSAJE AL DELEGADOPor otro lado, el líder del PSOE y parlamentario socialista José Luis Ruiz Espejo ha criticado las declaraciones del delegado de Salud de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, sobre el SAS y "los cargos que todavía tienen responsabilidades sanitarias en la Junta en la que se hablaba de trama o incompetencia". "Le pido que demuestre sus acusaciones o dimita", ha apostillado.Ha exigido al delegado que "respete a todos los profesionales sanitarios públicos" de la provincia: "Acusaciones tan graves como esta no pueden realizarse sin pruebas. Si tiene pruebas, que haga las gestiones pertinentes y cese a las personas que hayan incumplido con su trabajo o estén incluidas en las tramas a las que se refiere, de lo contrario, lo que estamos esperando es que presente su dimisión", ha reiterado."Los profesionales sanitarios tienen un prestigio que se han ganado a pulso en la provincia, una persona que realiza estas acusaciones sin pruebas no puede permanecer ni un día más al frente de la sanidad pública de la provincia", ha concluido Ruiz Espejo.--EUROPA PRESS--