El presidente del PSOE de Málaga, José Bernal, ha exigido este martes en Marbella (Málaga) a la Junta de Andalucía que no demore los "compromisos cerrados" por la expresidenta Susana Díaz en sanidad.Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la diputada Begoña Tundidor; la secretaria de Política Municipal de Málaga, Antonia García; la vicesecretaria general del PSOE en San Pedro, Ana Isabel González; y el secretario general de la formación socialista en este núcleo de población, Manuel García, ha señalado que uno de estos compromisos es el centro de salud de San Pedro, por lo que ha reclamado que las obras para construir el equipamiento sanitario "sigan adelante sin sufrir ningún retraso"."Será el centro de salud más importante de la provincia" y dará servicio a unas 43.000 personas de Marbella y de poblaciones colindantes, ha señalado.Por su parte, Antonia García ha indicado al "tripartito de PP, Cs y Vox" que en materia de sanidad y Dependencia existen "líneas rojas que no se pueden sobrepasar" y ha expresado su temor a que la Junta elimine la subasta de medicamentos.Según ha dicho, esta medida ha permitido ahorrar a los andaluces unos 500 millones de euros y posibilitado a los colectivos más vulnerables acceder a los medicamentos. "¿Cómo vamos ahora a hacer frente a la situación de estos colectivos? Nos tememos que serán abandonados a su suerte", ha agregado.La secretaria de Política Municipal de Málaga ha manifestado su "malestar y desconfianza" ante el nombramiento del nuevo consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, porque, según ha explicado, "no cree en el sistema sanitario público ni en sus principios de solidaridad, universalidad o gratuidad y piensa que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) es una utopía"."El SAS no es una utopía ni un castillo hecho en el aire; es una realidad de la que se benefician miles de ciudadanos cada día", ha agregado.García ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "deje de estar de brazos caídos y se ponga a trabajar y a gobernar unos presupuestos que incluyen el compromiso importante de Susana Díaz de destinar 14 millones de euros a la ampliación del Hospital Comarcal Costa del Sol"."¿Va a reclamar Ángeles Muñoz --la alcaldesa de Marbella, donde se encuentra el hospital-- al Gobierno de Moreno Bonilla que se cumpla este acuerdo? Sin presupuestos no se pueden poner en marcha estos compromisos que son importantes para Andalucía y para Málaga", ha preguntado."Para el PSOE, la sanidad es una de las banderas más importantes de Andalucía y tiene que seguir siendo un servicio público, de calidad y de acceso universal", ha apuntado.Por su parte, la diputada Begoña Tundidor ha explicado que los socialistas presentaron en el Congreso una iniciativa con once acciones para "sacar a la sanidad de la parálisis a la que nos había condenado el PP y sus socios de Ciudadanos".De las once propuestas, ha señalado, seis se han cumplido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, entre las que ha citado la sanidad garantizada para todas las personas que residen en España; el final del copago farmacéutico "impuesto por el PP"; la supresión del copago de los transportes no urgente sanitario, de alimentación dietética y de material ortoprotésico; la dotación a las Comunidades Autónomas de 6.500 millones de euros más para políticas de sanidad y educación; y el compromiso con Ceuta y Melilla en materia sanitaria."Son medidas muy importantes que van a cambiar la vida de las personas. Son seis medidas que se incluyen en los Presupuestos que ya son efectivas y algo completamente distinto a cuando gobernaba el PP con el apoyo de Ciudadanos simplemente porque en dos años no hicieron nada para revertir los recortes. Por eso es importante que los Presupuestos Generales del Estado se aprueben y que el PSOE esté en el gobierno, porque creemos en las políticas públicas", ha agregado.La vicesecretaria general del PSOE en San Pedro, Ana Isabel González, ha destacado que la Junta ha invertido en los dos últimos años unos 22 millones de euros en mejorar las infraestructuras sanitarias de Marbella. Entre otras iniciativas, ha destacado los 4,6 millones de euros del centro de salud de San Pedro, cuyas obras, ha agregado, están previstas que concluyan en el primer trimestre de 2020; o los 12 para el rescate de las obras de ampliación del Hospital Comarcal Costa del Sol.--EUROPA PRESS--