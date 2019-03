La concejala socialista Blanca Fernández ha lamentado que la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, "apueste por repetir el caos" que se vivió el año pasado con la celebración de la Media Maratón y opte por cometer los "mismos errores" para la próxima edición, en lugar de corregirlos.La edil considera "incomprensible" y un "auténtico despropósito" que se quiera repetir el mismo modelo de carrera nocturna, un sábado por la noche, que ya fue un "gran fracaso" en todos los sentidos, en lugar de hacer los cambios que sean necesarios para engrandecer esta prueba.Fernández ha recordado que "aún estamos esperando que el concejal de Deportes, Javier Mérida, nos dé explicaciones sobre lo que ocurrió el año pasado, al tiempo que vemos que pretende dar continuidad al desastre".La edil ha explicado que ya se ha anunciado que la prueba volverá a ser un sábado, el 5 de octubre, por la noche y con el mismo recorrido. "No podemos entenderlo, porque el año pasado la ciudad se dividió en dos mitades, quedando aislada durante horas la zona sur, que no solo fue una trampa para cientos de vehículos que no podía salir, sino que afectó negativamente a muchos negocios que vieron como era imposible que su clientela accediera durante el día de la semana con mayor afluencia", ha señalado.Blanca Fernández ha recordado también la baja participación que hubo, ya que, cuando se preveía llegar a los 2.500 atletas y al final fueron 1.400, un "mal presagio" de inicio. Además, ha recordado que en la edición del año pasado "se despilfarraron" 150.000 euros, la misma cantidad que se destina ahora en 2019 para volver a "externalizar" la organización tras el mal resultado anterior.La prueba sufrió un "golpe muy duro" en 2018, del que no solo el equipo de gobierno no intenta recuperarla, sino que parece que "quiere darle la puntilla y hundirla", volviendo a cometer los mismos fallos desde una Delegación de Deportes cuya dirección política, la alcaldesa y el concejal de deportes, lleva mucho tiempo "sin rumbo y necesita un cambio radical"."La Media Maratón es una patata caliente que van a dejar en manos el nuevo gobierno que salga de las próximas elecciones", ha señalado la edil socialista, quien ha dicho de forma clara que "si el PSOE vuelve a gobernar intentaremos corregir en la medida de lo posible el desastre para este año, y plantearemos un nuevo modelo para los siguientes".El objetivo es que la Media Maratón vuelva a ser una prueba de referencia en el calendario nacional y que contribuya a la promoción de la ciudad como uno de los grandes eventos que se organizan, algo de lo que "dista mucho actualmente".--EUROPA PRESS--