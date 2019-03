El PSOE critica que el PP solo presenta mociones en Diputación para tratar temas que son del Gobierno central

Málaga.- El PSOE critica que el PP abandona los asuntos de la Diputaci

La portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Antonia García, ha criticado este jueves al PP en la institución provincial por abandonar los asuntos provinciales y utilizar todas sus mociones de pleno para tratar temas que son competencia exclusiva del Gobierno de España.En este sentido, ha señalado que para el pleno del mes de marzo el PP ha presentado cuatro mociones ordinarias, las cuatro instando al Gobierno central: sobre el enlace de Caleta de Vélez, el acceso norte al Aeropuerto de Málaga, las políticas de empleo que dependen del Gobierno y la práctica del vuelo libre en Valle de Abdalajís. Asuntos todos ellos sobre los que la Diputación no tiene ninguna competencia.A estas iniciativas se suman las cuatro que el PP presentó en el pleno del mes de febrero: para combatir la ocupación ilegal de viviendas, sobre defensa de la tauromaquia, sobre las medidas del Gobierno para hacer frente al desempleo juvenil y contra la ruptura de la soberanía nacional.Mociones todas ellas que apelaban directamente al Gobierno de España. Igualmente, en el mes de enero, el PP presentó mociones sobre la caza, la defensa de la convivencia social o el corredor ferroviario del mediterráneo, asuntos todos ellos que también dependen del Gobierno de la nación.Por estos motivos la portavoz socialista, Antonia García, ha criticado que el PP no sólo ha "desvirtuado" el papel del gobierno de la Diputación, "gobernando al margen de las verdaderas competencias y la verdadera razón de ser de la institución provincial", sino que "también ha desvirtuado el papel del pleno de la Diputación, que debe ser abordar los asuntos, los problemas y los restos de nuestra provincia competencia de esta institución"."Al PP no le vemos traer a los plenos iniciativas sobre la despoblación de nuestros pueblos; sobre cómo mejorar la financiación o la asistencia económica y técnica a los municipios de nuestra provincia; sobre cómo va a colaborar con los pueblos de la provincia para hacer las residencias de mayores o los centros de alzhéimer pendientes o sobre las carreteras que necesitan mejorar en la red provincial", ha detallado.Al tiempo, ha criticado que el PP no promueva debates sobre medidas provinciales que necesitan de consensos políticos, como la protección de los recursos naturales como el agua, o la implantación de la UNED en el territorio."El PP ha pasado de presentar mociones reclamando a la Junta de Andalucía a hacerlo al Gobierno de España. Desde que el PP está en el gobierno de la Junta de Andalucía en la Diputación ya no se debaten sobre asuntos regionales. Ahora lo hacemos sobre asuntos nacionales. Así de ridículo es el PP", ha lamentado.García ha acusado al PP de traer la agenda de Vox a la Diputación. "El PP ha traslado a la Diputación de Málaga su temor y su miedo a Vox. La extrema derecha no tiene representación en la institución provincial pero su discurso y sus políticas ya están representadas por el PP, y también por su socio de Ciudadanos. La derecha en la Diputación debería saber que los ciudadanos al final siempre prefieren el original a la copia", ha concluido.--EUROPA PRESS--