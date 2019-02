Daniel Pérez, PSOE Málaga

El portavoz municipal socialista y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado que las obras de alquitranado en el lateral sur de la plaza de la Merced es "el último de los despropósitos cometidos por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que se une a la larga lista que desde el PSOE llevamos muchos años denunciando".Pérez ha recordado que "hace unos años en las obras de reurbanización del entorno de Plaza de la Merced se gastaron más de cuatro millones de euros y resultaron ser un absoluto fiasco". "Despilfarraron el dinero de todos los malagueños y malagueñas para pagar unas actuaciones que no respetaron las indicaciones establecidas en el proyecto de obras", ha lamentado."El pasado año conocimos un informe sobre el firme que concluía que el realizado no se correspondía con el facilitado en el proyecto, y que la situación de colapso en el que se encontraba evolucionaría progresivamente hacia estadios de progresivo deterioro", ha detallado.En este punto, ha precisado que ahora han iniciado las obras en el entorno de esta plaza "y lo han hecho retirando un adoquinado que era una seña de identidad de este espacio del centro histórico de Málaga"."Como ocurrió entonces con estas obras de reurbanización ahora vuelven a ejecutarse de manera apresurada y precipitada por la proximidad electoral. Hace una falta de sensibilidad respecto al patrimonio de nuestra ciudad por parte de la GMU y del equipo de gobierno que lidera Francisco de la Torre, que ha convertido este organismo en un chiringuito", ha resaltado Pérez.Por otro lado, ha precisado que la reforma de la plaza de la Merced fue realizada "a toda prisa por el gobierno del PP en Málaga para llegar a tiempo a las elecciones municipales de 2011, incluso sin atender a las recomendaciones que se incluían en los informes de los servicios municipales y que insistían en la necesidad de actuar sobre el firme de la plaza porque se trata de una zona de rellenos"."Desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón y apenas seis años después se ha cambiado por completo la imagen singular del entorno de esta plaza", ha concluido.Por su parte, el viceportavoz socialista y concejal responsable del Área de Urbanismo, Sergio Brenes, ha adelantado que llevarán una moción a la próxima Comisión de Pleno de Ordenación del Territorio para que el alcalde "explique de una vez por todas por qué se malgastaron 4,5 millones de euros en la reurbanización de Plaza de la Merced y por qué hay que seguir acometiendo más trabajos para dar solución a las chapuzas realizadas"."Queremos que el alcalde, Francisco de la Torre, y el Partido Popular asuman sus responsabilidades por la mala gestión también en la reforma de esta plaza", ha dicho, y ha insistido en que "se van a tirar 200.000 euros puesto que el próximo año tendrá que volver a actuarse nuevamente en este lateral sur, al igual que están pendientes las actuaciones en el lateral oeste donde se gastarán otros 135.000 euros".Por último, ha lamentado que "por la culpa del equipo de gobierno, en seis años se han despilfarrado más de 4,5 millones de euros en cuatro obras para realizar chapuzas por las que el alcalde no ha dado aún la cara".--EUROPA PRESS--