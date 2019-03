Málaga.- El PSOE critica "la falta de transparencia" sobre Cifal

El portavoz del PSOE en el Consistorio de Málaga y candidato a la Alcaldía, Daniel Pérez, ha criticado "la reiterada falta de transparencia e información" por parte del equipo de gobierno del Partido Popular sobre el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) "pese a las retiradas peticiones de información que llevamos realizando desde que tuvimos conocimiento de su instalación en Málaga"."El ente municipal, creado ex profeso para colocar como cargo de confianza al edil Julio Andrade, no ha dado respuestas a las requisitorias de la oposición solicitando información sobre gastos", ha lamentado el dirigente socialista, al tiempo que ha recordado que "este edil abandonó su acta de concejal para ser recolocado directamente al frente de este organismo".Pérez ha criticado que "como en tantas otras ocasiones el alcalde, Francisco de la Torre, se quitó de encima a Andrade, que estaba realizando una clamorosa dejación de funciones como concejal del distrito Este y de Derechos Sociales, para situarlo al frente de este organismo".En este punto, el portavoz municipal del PSOE ha añadido que el regidor "lo hizo a costa de todos los malagueños, que le estamos pagando 57.000 euros sin saber a qué se dedica ni desempeñar ninguna labor de carácter municipal".Pérez, durante una visita a la barriada de El Palo, acompañado por vecinos de la zona, ha señalado que "pese a que ya cuentan con un edificio emblemático como la Casa del Jardinero como sede de este organismo, hoy hemos tenido conocimiento por la prensa que el gobierno del PP pretende gastarse otros 500.000 euros en la adecuación del Hospital Noble para transformarla en una nueva sede del organismo".Así, ha calificado esto de "un auténtico despropósito", más aún, ha sostenido, "cuando se trata de un espacio que podría destinarse también a asociaciones y entidades que están demandando un espacio en el que poder desarrollar sus actividades"."Ante este derroche de dinero público nos vemos en la obligación de volver a reclamar que se nos proporcione información no sólo sobre las labores de Andrade y del propio Cifal, sino también que nos aporten información sobre las facturas del organismo de la ONU y cuánto nos está costando su permanencia en Málaga, que calculamos pueden superar el millón de euros, una situación que nos deja perplejos y que representa otra muestra más del oscurantismo propio del equipo de gobierno que lidera Francisco de la Torre", ha incidido.Para Pérez, "tras lo ocurrido en Urbanismo, que ha dejado a dos concejales y el gerente de Urbanismo como investigados por hasta cuatro delitos de presunta corrupción, y las escuchas en Limasa en las que su gerente, en presencia de la concejala Porras, hablaba sobre la posibilidad de mantener la heredabilidad de los puestos de empleo, ahora volvemos a tener sobre la mesa la falta de transparencia en Cifal".Por último, el PSOE ha criticado también sobre Cifal que De la Torre "nunca ha dado explicaciones y que supone una evidencia más del chiringuito en que el alcalde ha transformado este Ayuntamiento después de 25 años al frente del gobierno", ha concluido.--EUROPA PRESS--