El PSOE critica la ausencia de asistencia técnica en disciplina urbanística a los pequeños municipios

El grupo del PSOE en la Diputación de Málaga ha criticado la ausencia de asistencia técnica en materia de disciplina urbanística de la institución a los municipios de la provincia, especialmente a los menores de 5.000 habitantes.Así, los socialistas pedirán esta semana en la comisión especial de Cuentas y Desarrollo Económico de la Diputación que el equipo de gobierno "cumpla su compromiso" de pleno en marzo de 2016 de publicar el Reglamento de Asistencia Material del Servicio de Disciplina Urbanística para la puesta en marcha "de este servicio tan importante".La moción, firmada por el portavoz, Francisco Conejo, y el diputado provincial Manuel Chicón, consultada por Europa Press, recuerda que en su día el equipo de gobierno delimitó la asistencia en materia de disciplina a las localidades de menos de 5.000 habitantes, al entender que son los que "menor capacidad de gestión derivada de un déficit de medios tanto materiales como personales".Según recuerda el PSOE, la asistencia material que, a solicitud de los municipios, debería estar prestando la Diputación de Málaga sería para comprobar las actuaciones urbanísticas denunciadas o puestas en conocimiento por los ayuntamientos al solicitar la tramitación de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística y los sancionadores por infracciones urbanísticas.También, indican, la tramitación de los procedimientos para la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, excepto la tramitación de la solicitud de legalización o puesta en conocimiento del ajuste de las actuaciones al título habilitante que, en su caso, puedan presentar los interesados, actuaciones cuyo procedimiento de incoación, tramitación y resolución será competencia del respectivo Ayuntamiento.Para llevar a cabo la asistencia técnica, el equipo de gobierno se comprometió, a través de este Reglamento, a crear una Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística, dotándola de los medios personales y materiales necesarios, apuntan.Sin embargo, los socialistas critican que años después de aprobarse de manera definitiva el Reglamento "hasta la fecha no se ha posibilitado el desarrollo efectivo de este servicio ni se ha creado la Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística"."Sí hay ayuntamientos que siguen solicitando asistencia material en materia de disciplina urbanística a la Diputación y a los que no se les da soluciones técnicas, y tampoco pueden disponer de más medios humanos y técnicos para el control de la disciplina urbanística"."PROBLEMAS DE SEGURIDAD JURÍDICA"Esta situación está provocando, según indican los socialistas, "graves problemas de seguridad jurídica para promotores, constructores, arquitectos, compradores de vivienda y los propios ayuntamientos, originando en múltiples casos procedimientos judiciales por la vía penal que en ocasiones han finalizado con penas privativas de libertad, sanciones económicas e incluso los derribos de las viviendas construidas de forma irregular".Por este motivo, los socialistas han pedido al equipo de gobierno del PP que "no siga mirando hacia otro lado, ya que tras siete años de mandato no ha hecho nada al respecto". "Los pequeños municipios están abandonados a su suerte en cuanto a disciplina urbanística por la Diputación", han apostillado, añadiendo que han "engañado a alcaldes y alcaldesas de forma consciente con un reglamento guardado deliberadamente en un cajón".En estos siete años de gobierno del PP han lamentado los "recortes del personal de la oficina de planeamiento, donde no se ha redactado ninguna ordenanza municipal de disciplina urbanística; no se ha redactado ningún plan de inspección ni se ha asistido a los municipios en el restablecimiento de la legalidad urbanística o en el ámbito de la potestad sancionadora por incumplimiento de la normativa urbanística".En la moción critican este hecho e instan al equipo de gobierno a publicar el texto del Reglamento de Asistencia Material del Servicio de Disciplina Urbanística aprobado definitivamente en 2012, para que pueda entrar en vigor; que cumpla todo lo contemplado en él y que dote de suficientes recursos económicos y de personal a la Oficina de Planeamiento de la Diputación para agilizar los trámites de redacción de los planes generales urbanísticos de los municipios.--EUROPA PRESS--