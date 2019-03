El PSOE critica la adjudicación de las obras de la Senda Litoral en la zona del Velerín en Estepona

La candidata del PSOE a la Alcaldía, Emma Molina, ha criticado que el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) haya adjudicado las obras del tramo ocho de la Senda Litoral en la zona de El Velerín a la empresa Bonifacio Solís, ex socio del alcalde en diversas mercantiles, a pesar de que los vecinos de la zona han denunciado dichas obras y han solicitado la suspensión cautelar de las mismas.El Ayuntamiento no dispone de los terrenos de la urbanización El Velerín, ya que las obras se han licitado sin la preceptiva Información Pública para alegaciones de los afectados y, además, sin la autorización de los propietarios de los terrenos pese a que en la memoria del proyecto se asegura que "tras haber recabado el Ayuntamiento la necesaria autorización de ocupación de los terrenos por parte de la Comunidad de Propietarios", ha explicado.Los vecinos denunciantes, por ello, entienden que esta afirmación no es cierta ya que el Proyecto y la Licitación de las obras son de diciembre de 2018, y la Junta de Propietarios para tratar este tema se celebró el 22 de enero de 2019, un día después de la Apertura de las Ofertas de la Licitación "lo cual podría ser considerado como Falsedad en Documento Público".Recuerdan, por otro lado, que "para la cesión de esos terrenos de titularidad común se requiere la total unanimidad de la totalidad de todos los propietarios según el artículo 17.6 de la Ley de Propiedad Horizontal y eso no fue así en dicha Junta".Molina ha manifestado que "una vez más nos encontramos con una absoluta opacidad por parte del equipo de gobierno del PP en la redacción, tramitación y adjudicación de proyectos de obras públicas. Iniciativas en las que, por otro lado, tal y como se vuelve a evidenciar en esta ocasión, la participación ciudadana es absolutamente inexistente".Además ha lamentado que un proyecto "tan positivo como el de la Senda Litoral, vuelve a verse afectado, llegando incluso a ponerlo en peligro, por las imposiciones y arbitrariedades del gobierno local del PP".--EUROPA PRESS--