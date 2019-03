Málaga.- El PSOE critica el retraso en la cesión del terreno del terce

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha denunciado este viernes el retraso en la cesión de los terrenos del tercer hospital de Málaga "por intereses partidistas del PP". "Hoy vemos como por fin se procede a este protocolo necesario para la tramitación del proyecto, un compromiso con la sociedad malagueña por parte de anterior gobierno socialista andaluz", ha dicho."La cesión tendría que haber sido antes de noviembre y se ha retrasado por la voluntad del entonces presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, lo que habría facilitado la marcha de las obras. Solo esperamos que este retraso no haya sido solamente porque antes había un gobierno socialista, no se pueden primar los intereses de un partido ante los generales", ha avisado.Por estos motivos ha indicado que los socialistas van "a seguir vigilantes y apoyando para que este proyecto no tenga retrasos y que en cinco años esté finalizado". "Seguiremos presentando iniciativas en el Parlamento como ya hemos hecho con dos mociones en la Diputación de Málaga o en la comisión de Salud y Familia de la cámara andaluza para que esta firma sea realidad. Bienvenida sea la firma por la insistencia del PSOE", ha concluido.--EUROPA PRESS--