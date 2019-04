El PSOE afirma que su aval son unos PGE con 343 millones de inversión para Málaga

El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Málaga, Ignacio López, ha destacado este lunes que el aval del proyecto del PSOE para las elecciones generales del día 28 "son los diez meses de Gobierno" de Pedro Sánchez y unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), "que no quisieron ni la derecha ni los independentistas catalanes", y que incluían más de 300 millones de inversión para la provincia.Así, ha destacado en rueda de prensa en Alhaurín de la Torre que han revertido en esos meses "los recortes en derechos que hizo el Gobierno de Rajoy", recordadno también que dentro de las propuestas se incluía "el incremento de las pensiones para los mayores y la financiación pública de los servicios básicos"."Vamos a ayudar a las personas que no encuentran trabajo ante el rechazo del PP, la derecha promete que va a hacer muchas cosas pero están mintiendo", ha añadido.López ha incidido en que es "imprescindible" ir a votar el día 28: "Nos jugamos qué modelo de país país queremos, o la idea del retroceso a 40 años como quiere la derecha o el proyecto ambicioso que presenta el PSOE, que está sustentado en la credibilidad de lo que ya hemos puesto en marcha desde el Gobierno"."Desde el PSOE creemos que es necesario llenar las urnas de votos para que esta provincia avance en derechos y oportunidades y no retroceder 40 años que es lo que quiere plantear", ha concluido.Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha avisado de que no se puede dejar "que la ultraderecha siga imponiendo las condiciones a los gobiernos que necesitan su apoyo como hemos visto en Andalucía; el PSOE necesita un buen resultado para parar este retroceso"."Los socialistas tenemos una candidatura preparada y cualificada que es conocedora de la realidad de la provincia de Málaga, que van a trabajar por ella y comprometidos en mejorarla, no solo a hacer turismo como hemos visto en otros partidos sino a defender los proyectos que necesitamos", ha dicho.Ha defendido su apuesta por el "diálogo y en el cumplimiento de la ley y en la Constitución, con un programa social del que ya hemos podido poner parte en funcionamiento gracias al Gobierno de Pedro Sánchez"."Vamos a contribuir con nuestra victoria en Málaga a que Pedro Sánchez siga teniendo un gobierno solvente que trabaje por las necesidades sociales de nuestro país con transparencia frente a la involución que representa la derecha", ha finalizado.El candidato al Senado Miguel Ángel Heredia, que ha subrayado la puesta en vigor de la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas y la devolución a la Seguridad Social de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales de la Ley de Dependencia."Ante esto tenemos dos grandes mentiras del PP, las listas de espera y el plan de infraestructuras que ahora plantean para Málaga", ha finalizado.--EUROPA PRESS--