El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha acusado este martes al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, de "mentir" en relación con sus declaraciones sobre la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) norte de Málaga que procesará aguas de Alhaurín el Grande, Cártama, parte de Alhaurín de la Torre, Torremolinos y Málaga, cuando habla de "desbloqueo" del proyecto.En este sentido, Ruiz Espejo ha señalado que con el anterior Gobierno socialista "se licitó y adjudicó la redacción del proyecto en 2018, el contrato se firmó en otoño y la previsión era que estuviera para este año".Además, el dirigente del PSOE ha explicado que se aprobó la ubicación de la EDAR tras distintas reuniones con todos los municipios implicados en esta infraestructura y que por lo tanto "ha habido un trabajo previo de coordinación y consenso que ha permitido avanzar en este proyecto tan importante para nuestra provincia"."Moreno no se cansa de hacer anuncios vacíos sobre proyectos que ya están en marcha, y aquí tenemos una muestra más", ha dicho a través de un comunicado, al tiempo que ha añadido que "el Gobierno de las derechas es un gobierno mentiroso".Para Ruiz Espejo, "mienten cuando denuncian las listas de espera sanitarias, porque no hay ni una sola comunidad autónoma que las compute como ellos dicen. Mienten en las listas de espera en Dependencia y ayer los propios colectivos les desmentían claramente diciendo que Andalucía es la comunidad donde con más facilidad accede la gente al sistema de la Dependencia, y ahora nos encontramos con que Moreno dice que no hay nada con respecto al proyecto de la EDAR norte de Málaga, y vuelven a mentir".Por último, el secretario general del PSOE de Málaga ha acusado al Gobierno andaluz de ser un Gobierno "paralizado, dividido y dependiente de la extrema derecha"."Decían que Andalucía era despilfarro, pero ayer el Gobierno de las derechas se fue de mariscada a Sanlúcar de Barrameda. Los socialistas seguiremos trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades. Es lo que queremos para nuestra tierra y para el resto de España", ha concluido.--EUROPA PRESS--