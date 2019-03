Lorenzo Amor desayuno Europa Press

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha considerado este viernes que la cuestión de los falsos autónomos "es un problema conceptual con las nuevas formas de trabajo", ya que "no hay doctrina todavía" establecida por la Justicia, ha asegurado."Creo que esto es algo que hay que buscar dentro del mundo laboral: dónde encuadrar a estas nuevas formas de trabajo", ha manifestado Amor a los periodistas momentos antes de participar en Málaga en las 'Jornadas sobre Novedades Tributarias 2019'.En este sentido, ha indicado que la Unión Europea, que ha dictaminado nueve formas de trabajo no convencionales, debate actualmente sobre la cuestión y que los jueces que tratan el dilema "unos dicen una cosa y otros dicen otra", por lo que ha considerado que el que no haya "doctrina todavía" sobre en qué casos hay un autónomo y en cuál un asalariado: "Es un problema".Asimismo, ha resaltado que en el Congreso ya se ha creado "una condición para ver en dónde se encuadran los trabajadores de plataformas digitales, los nuevos trabajos no convencionales"."Evidentemente, nosotros todo lo que sea un encuadramiento que no sea correcto creemos que hay que perseguirlo. Estamos en contra de aquellas empresas que recurren al falso autónomo para ahorrar costes, costes de seguridad social", ha matizado.También ha resaltado que "la fuerza laboral ya no va a ser la del siglo XIX y el siglo XX, nos vamos a encontrar híbridos entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena y lo que tenemos es que adelantarnos y ser capaces de proteger a esas personas"."Eso no tiene nada que ver a cuando una empresa, a sabiendas de cuando hay un trabajo asalariado, lo encubre en forma de un trabajo autónomo y todos sabemos de lo que hablamos. A veces cuando hablamos mucho de falsos autónomos a todos nos ponen un señor en una bicicleta... hay que ir a muchas redacciones también para ver donde hay falsos autónomos", ha concluido.--EUROPA PRESS--