El PP valora que la Junta agilizará la concesión de licencias de obras menores en viviendas cercanas a BIC

El PP valora que la Junta agilizará la concesión de licencias de obras

El parlamentario andaluz por el PP de Málaga y portavoz provincial de la formación, José Ramón Carmona, ha destacado este martes que la Junta de Andalucía agilizará el proceso de concesión de licencias de obras menores en los interiores de viviendas cercanas a un Bien de Interés Cultural, mediante una modificación o instrucción de la Ley de Patrimonio andaluza."Es una medida que desde el PP llevamos años reclamando y que por fin va a ser atendida por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que se ha mostrado sensible a una iniciativa que agilizará la concesión de licencias de obras menores, con el consecuente beneficio para el empleo y para la simplificación de trámites administrativos", ha afirmado.En este sentido, ha explicado que hasta ahora y debido a una interpretación "que no se correspondía con el espíritu de la Ley de Patrimonio", ha aclarado Carmona, para obtener una licencia de obra menor en una vivienda situada hasta a cincuenta metros de un Bien de Interés Cultural, "el proceso pasaba por un permiso municipal y posteriormente por la aprobación también de la delegación provincial de Cultura de la Junta"."Entendemos que este requisito tiene toda la lógica si estamos hablando de la modificación de algún elemento externo de una vivienda cercana a un BIC; pero no es lógico si de lo que se trata es de una obra menor en el interior, como puede ser la reforma de un baño o la instalación de un plato de ducha", ha ejemplificado el dirigente 'popular'.Ha recordado, además, que el PP ha reclamado en numerosas ocasiones que desde el Gobierno andaluz "se afrontara una modificación de la ley pertinente o se elaborara una instrucción que diferenciara entre obras menores en el exterior y en el interior de una vivienda", ya que "al seguir todo este proceso, el permiso para las licencias de obra se retrasaban hasta seis meses, y además se producía la saturación de las delegaciones de Cultura"."Creemos que en estos casos sólo basta con la licencia municipal", ha aclarado, añadiendo, de igual modo, que "la solución era sencilla, bastaba con modificar el texto o incluir una instrucción que aclare los términos y que oriente respecto a este tipo de situaciones".También Carmona ha valorado que "el Gobierno del cambio haya actuado con empatía y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se haya comprometido a solucionarlo"."Estamos hablando de una medida con un gran impacto, ya que son miles las viviendas que se encuentran a menos de cincuenta metros de uno de los 271 BIC que hay repartidos por hasta 59 municipios de la provincia", ha advertido el portavoz de los 'populares' malagueños.Por último, ha precisado que una vez llevada cabo la modificación o la instrucción, para este tipo de obras menores en interiores de vivienda, "sólo hará falta la licencia municipal, lo que agilizará mucho los trámites y permitirá que se cree más empleo en el ámbito de la rehabilitación de viviendas".--EUROPA PRESS--