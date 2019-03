El PP se compromete a impulsar el Cercanías para mejorar el acceso al PTA

Málaga.- 28A.- El PP se compromete a impulsar el Cercanías para mejora

El candidato número 1 por el Partido Popular de Málaga al Congreso de los Diputados, Pablo Montesinos, se ha comprometido este martes a impulsar la llegada del Cercanías al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) para mejorar los problemas de movilidad y acceso a la tecnópolis.Así lo ha expresado junto al también candidato a la Cámara Baja Mario Cortés y la candidata del PP al a Alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, en una rueda de prensa en la puerta del Mercado de Atarazanas."Quiero dejar claro mi compromiso de que voy a dar la batalla para que el Cercanías sea una realidad, porque es lo que reclaman los empresarios y las miles de personas que acuden al PTA diariamente", ha expuesto el candidato 'popular'.Montesinos ha aseverado su compromiso al respecto así como el impulso a las obras del acceso Norte al aeropuerto, "para que vuelva a ser una prioridad del Gobierno central y no se deje apartado como ha hecho el Ejecutivo socialista en estos últimos nueve meses".En relación con el PTA, ha sido Cortés el que ha incidido en que la mejora de los accesos a la tecnópolis debe ser una prioridad en la siguiente legislatura con el fin de solventar los problemas de movilidad "para los miles de trabajadores que se tienen que desplazar hasta la tecnópolis a diario".De igual modo, ha calificado de "paradójico" que, en su visita de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tuviera ni un mínimo comentario hacia los problemas de acceso al PTA a pesar de que para que él pudiera salir de allí tuvieron que cortar un carril para que llagara a tiempo a otro acto".Por otro lado, en cuanto a la visita de Sánchez a Málaga, Montesinos ha recordado que le emplazó a aclarar a los malagueños "si está dispuesto a pactar con los independentistas, ante lo que optó por guardar silencio. No despejó dudas sobre si está dispuesto a seguir en La Moncloa con aquellos que están dispuestos a romper España", ha criticado.Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Cartagena ha valorado el modelo de gestión que el PP ha impulsado en la capital. "Nos miramos y nos fijamos siempre en los modelos de éxito, como es el caso de Málaga".Sobre las elecciones generales se ha mostrado convencida de que un Gobierno del Partido Popular "tomará decisiones en beneficio de los ciudadanos, sin perder el tiempo con pactos y bloqueos".--EUROPA PRESS--