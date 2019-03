El PP quiere trasladar el modelo emprendedor de Málaga a toda Andalucía para crear empleo

Málaga.- El PP quiere trasladar el modelo emprendedor de Málaga a toda

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha puesto este sábado en valor "la fortaleza de los empresarios y autónomos malagueños como clave del liderazgo económico de la provincia en Andalucía", destacando que "el modelo de Málaga debemos replicarlo en toda la comunidad para seguir creciendo y creando empleo de calidad".Así lo ha expuesto junto a la candidata popular a la Alcaldía de Torremolinos, Margarita del Cid, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la secretaria general provincial, Patricia Navarro, durante un acto celebrado con empresarios y autónomos para recabar propuestas de cara al programa electoral provincial.Aquí ha subrayando que "en el PP sabemos que ese objetivo se logra de la mano de los empresarios, con vuestras propuestas y opiniones, pero también colaborando con vosotros: ofreciendo facilidades y eliminando trabas".De este modo, ha afirmado que "el medio millón de autónomos andaluces tienen en el nuevo Gobierno de Juanma Moreno un aliado", señalando "la puesta en marcha de medidas como la ampliación de la tarifa plana hasta 24 meses para nuevos emprendedores, además de una cuota súper reducida para menores de 25 años y mujeres del ámbito rural, todo ello con un presupuesto de 12,7 millones de euros para beneficiar a más de 5.000 autónomos andaluces", ha explicado.En este sentido, ha resaltado que "el tejido empresarial debe ser la punta de lanza de la recuperación en Andalucía", apuntando a "la construcción de modelos de gestión compartidos" y advirtiendo de que "este nuevo gobierno andaluz no es revanchista, pero los andaluces no podemos perder ni un minuto; ya se han perdido muchos años y estamos en el vagón de cola en parámetros como el empleo, las inversiones, la educación y la sanidad", ha lamentado.Por ello, el también consejero de Presidencia ha expresado que "sabemos lo que tenemos que hacer y ya lo hemos anunciado: bajar los impuestos, algo que está en el ADN del Partido Popular, frente a un modelo socialista que los sube", abundando en que "nosotros creemos que bajándolos se incentiva el consumo y la economía, se recauda más y pueden mejorarse los servicios públicos". "Así lo hizo Aznar, Rajoy y lo haremos nosotros en Andalucía", ha apostillado el dirigente 'popular'.En esta línea, ha asegurado que "creemos que puede hacerse más con menos y, por ello, hemos reducido un 17 por ciento el número de directivos, lo que supondrá un ahorro en sueldos de casi 15 millones de euros", anunciando que "se acabaron los chiringuitos y las promesas electoralistas de infraestructuras que nunca llegan, como el tercer hospital de Málaga o la rehabilitación del Marítimo en Torremolinos".Bendodo, ha señalado por último que "en Torremolinos se pueden hacer las cosas mejor para que el municipio suene más fuerte que en los últimos años y, para eso, tenemos a la mejor candidata, que es Margarita del Cid, pero también a los equipos, las ideas, los proyectos y la ilusión por lograr un nuevo gobierno del cambio aquí también", ha concluido.CONCEJALÍA PARA AUTÓNOMOSPor su parte, la candidata popular a la Alcaldía en Torremolinos, Margarita del Cid, ha anunciado que "crearemos una concejalía exclusiva para empresarios, autónomos y comerciantes, de manera que uno de los concejales del gobierno del cambio en Torremolinos no se va a dedicar a otra cosa más que a favorecer el tejido empresarial local", ha destacado."Desde el PP, nos vamos a empeñar en orientar a los emprendedores y autónomos para que, desde el principio, la empresa que creéis sea la que más os interesa y podáis acceder a toda la información necesaria de primera mano", ha especificado, apuntando que "todas las licencias, trámites y gestiones que tengan que ver con el municipio pasarán por esta especie de 'ventanilla única', una alfombra roja para quien venga a invertir y abrir un negocio en Torremolinos", ha explicado.Del Cid, que ha reivindicado la necesidad de un nuevo gobierno para el municipio costasoleño, ha advertido de que "no concibo que una licencia de obra mayor tarde más de año y medio, como ocurre ahora, lo que hace que el empresario se aburra y se vaya; que una licencia de apertura se demore durante meses e incluso un año; o que una declaración responsable, que en cualquier sitio implica el inicio inmediato de una obra, aquí requiera una espera mínima de cinco días", ha criticado.La candidata 'popular', que ha recordado que el pasado año había en Torremolinos 5.000 autónomos, ha puesto en valor "su trabajo y esfuerzo para la economía local", incidiendo en que "el PP les cuida, tal y como ya vemos en las primeras medidas adoptadas por Juanma Moreno, frente a un gobierno de Pedro Sánchez que lo único que ha hecho es subirles las cuotas", ha concluido.--EUROPA PRESS--