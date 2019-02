Málaga.- El PP presenta una campaña "abierta" en la capital que suma y

El PP ha presentado este lunes su campaña "abierta" de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, donde está trabajando "de manera cercana y abierta" en la elaboración del programa electoral, según ha indicado el coordinador en la capital de la campaña para estos comicios, Carlos Conde, quien ha apuntado que se están recogiendo ideas "a pie de calle" y mediante foros ciudadanos con diversos sectores, contando ya con 300 propuestas.Así lo ha expuesto junto a la vicesecretaria popular de Málaga capital, Elisa Pérez de Siles, destacando que "esta primera campaña 1.0 pronto incorporará una línea de WhatsApp para recoger propuestas que podrán ser incorporadas a un programa electoral que también tendrá su reflejo en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram", ha explicado.Conde ha reivindicado "la cercanía y el compromiso del candidato", Francisco de la Torre, con el avance de la ciudad así como "su dedicación para que Málaga siga liderando ese crecimiento". "Se trata de una figura cuyo nombre está inexorablemente unido a la transformación de la capital, siendo garantía de progreso, de gestión y de vocación de servicio público", ha subrayado el también edil del PP y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento malagueño.Ha hecho hincapié en el "compromiso del PP de Málaga por encima de cualquier tacticismo político": "Nuestra política queda clara en el día a día, ya que no queremos que nadie se quede atrás y que Málaga siga siendo un referente autonómico y también a nivel nacional e internacional".Conde, que ha avanzado que el próximo 9 de marzo se celebrará un acto para presentar al candidato a revalidar la Alcaldía de la capital, ha valorado "el alto nivel de confianza demostrado históricamente en todas las encuestas hacia Paco de la Torre".Ha añadido que el programa electoral de la capital se presentará en una convención abierta a los sectores de la sociedad y dado a conocer en redes sociales para que pueda llegar a todos los malagueños.En esta línea, el coordinador 'popular' ha hecho referencia a la última encuesta realizada por Metroscopia, señalando que se presentan "como la única garantía para que Málaga siga creciendo", lamentando "el papel de la oposición" en este mandato "instalada en un continuo bloqueo"."Los ciudadanos no entienden esa actitud y creen que la ciudad está por encima de los tacticismos", ha apostillado, añadiendo, respecto a la ruptura del pacto por parte de Ciudadanos en que se deben dejar "los planteamientos electoralistas a un lado y buscar el progreso de la ciudad"."No entendemos que rompan de manera unilateral un acuerdo ya firmado como los presupuestos, que incluía más de 50 medidas propuestas por la formación naranja", apuntando que "la gente no va a entender que se instale en el bloqueo junto a otras formaciones de izquierdas, paralizando ya algunos proyectos como la UCAM", ha criticado.VALORACIÓN DEL CANDIDATOPor su parte, Pérez de Siles ha explicado que "la encuesta encargada por el Grupo Popular a Metroscopia refleja, a través de una foto fija, que los malagueños confían de manera mayoritaria en el PP", destacando que "De la Torre alcanza un grado de conocimiento del 98 por ciento y es el candidato mejor valorado, con una nota de 6,8"."El alcalde es uno de los principales ponentes del país en municipalismo cercano y responsable, ofreciendo siempre una visión solidaria y potencial de la ciudad", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que "si bien todo apunta a que habrá que seguir trabajando desde el marco de la negociación y el diálogo, el PP sale a ganar las próximas elecciones municipales en la capital".Es más, ha asegurado que plantarán "batalla avalados por la gestión y la satisfacción de haber transformado la ciudad hasta situarla como referente de nuestro país frente a una izquierda vacía de contenido y sin ideas, y un grupo de Ciudadanos que ha demostrado ejercer una política cortoplacista, orientada al electoralismo y a sus intereses partidistas", ha concluido.--EUROPA PRESS--