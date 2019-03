Málaga.- El PP insta al Gobierno a "ponerse las pilas" para que las pl

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España ha instado este viernes al Gobierno socialista de Pedro Sánchez a que, a través de la demarcación de Costas, "se ponga las pilas para que las playas de la provincia estén en estado óptimo de cara al inicio de la Semana Santa", alegando que "apenas quedan dos semanas y cada día que pasa es fundamental para abordar estos trabajos".Así lo ha expuesto durante una visita a Guadalmar junto a la concejala de Playas de la capital, Teresa Porras, destacando que, "para el Partido Popular, nuestro litoral, nuestros chiringuitos y el turismo siempre han sido muy importantes, por lo que no vamos a permitir que las playas no estén en condiciones óptimas de cara al inicio de la temporada turística", ha subrayado.La diputada popular, que ha advertido al Ejecutivo socialista de que "no pueden paralizar el turismo, al igual que mantienen retrasadas las grandes obras impulsadas por el Partido Popular en la provincia, como el tren litoral, el acceso norte al aeropuerto o la depuradora de Nerja", incidiendo en que "no vamos a permitir que trasladen la mala gestión a la que nos tienen acostumbrados a un ámbito tan importante para la Costa del Sol como es el turismo".En este sentido, España ha afeado igualmente al Gobierno de Sánchez que "mantenga paralizado el proyecto definitivo para la estabilización de las playas de la provincia y de parte del litoral andaluz".Al respecto, ha afirmado que "el Ejecutivo de Mariano Rajoy gestionó un proyecto, financiado con fondos europeos, para estudiar la estabilización de las playas y que supondría el paso previo para alcanzar la solución definitiva ante las constantes pérdidas de arena que sufre nuestro litoral por culpa de los temporales".De este modo, ha criticado "la inacción del Gobierno socialista que, después de diez meses, no ha hecho nada al respecto", advirtiendo de que "es fundamental que avance en este sentido y se lleve a cabo ese estudio para conocer y ejecutar las correspondientes obras que garanticen la estabilización de nuestras playas"."Nosotros pusimos en marcha este proyecto y no hemos vuelto a saber nada de él, como del resto de obras de calado y grandes inversiones proyectadas para la provincia", ha concluido España--EUROPA PRESS--