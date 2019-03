Futuro auditorio de música del puerto de Málaga

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el pleno del mes de marzo en la que instan al ministro de Cultura, José Guirao, a apoyar "explícitamente" el impulso del proyecto que resultó ganador del concurso internacional convocado en 2007 para construir un auditorio en la ciudad y a reconocer que "es coherente con el carácter de capital cultural europea de nuestra ciudad y el tamaño y la actividad cultural de Málaga y su área metropolitana, a la que daría servicio".En la moción, el PP recuerda, además, que el pasado mes de diciembre, el Pleno aprobó una moción presentada por el grupo municipal 'popular' en la que se instaba al Gobierno, la Junta y la Diputación a manifestar su apoyo explícito al proyecto que resultó ganador del concurso internacional convocado en 2007 para construir un auditorio.En concreto, es el proyecto de los arquitectos Agustín Benedicto y Federico Soriano que fue financiado con fondos públicos y que se consideró válido en su día pero no pudo llegar a ejecutarse debido a la disolución, a consecuencia de la crisis económica y la reforma de las administraciones públicas, del consorcio que integraba a las administraciones que impulsaban esta infraestructura.De igual modo, han recordado, el Pleno instó también por unanimidad a las tres administraciones a, bajo el formato que estimen de común acuerdo el más adecuado, alcanzar un compromiso para financiar junto al Ayuntamiento la construcción y posterior mantenimiento del auditorio de acuerdo al proyecto que resultó ganador, para que se saque partido del trabajo realizado durante estos años. También salió adelante instarles a trabajar conjuntamente para conseguir una fórmula de colaboración público-privada de manera que el esfuerzo inversor no recaiga únicamente en las administraciones públicas.Por otro lado, la moción, que firma el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, incide en que la fórmula de la colaboración público-privada se introdujo "en aras a hacer posible la viabilidad y sostenibilidad económica" de la construcción y mantenimiento de esta infraestructura y bajo la premisa de que "lo necesario" ahora es buscar "inteligentemente" fuentes de financiación que complementen a la pública.Eso sí, se deja claro que "en ningún caso es cuestionar el proyecto", ya que, han agregado, "sería tirar por la borda el trabajo realizado hasta la fecha, la inversión pública que se hizo en la redacción de dicho documento y la propia decisión de estas administraciones que pusieron en marcha un procedimiento del que resultó ganador un proyecto que no debe ahora desacreditarse".Asimismo, han lamentado que "no parece compartir esta idea" el ministro de Cultura, José Guirao, tras unas recientes declaraciones en una visita a la ciudad. A juicio del PP, "son palabras con las que el ministro no parece estar hablando de la sexta ciudad de España ni conocer la actividad cultural y turística de nuestro municipio".Al respecto, el grupo 'popular' en la moción ha insistido en que "resulta preferible pensar que se trata de desconocimiento por parte del ministro y no de otro motivo, el que le lleve a realizar una reflexión pública en el sentido de que Málaga no es merecedora de un gran proyecto como ese".También han recordado que el proyecto del auditorio "fue avalado por sus antecesores y tiene vocación no solo local, ya que su oferta alcanzaría a ciudadanos de toda el área metropolitana, la provincia e incluso otros municipios andaluces próximos, por lo que podría tener una irradiación regional".Para el PP, "lo que más llama la atención es que el ministro realice esas declaraciones cuando su compañero de partido, Daniel Pérez, --portavoz del PSOE en el Ayuntamiento-- y toda la bancada del grupo socialista votó a favor de los dos primeros puntos de la moción debatida por el Pleno en diciembre; puntos que salieron aprobados por unanimidad y defendían explícitamente el proyecto de Benedicto y Soriano"."MÁLAGA MERECE UN GRAN AUDITORIO"Por ello, han asegurado que es "necesario" realizar nuevamente "un ejercicio de memoria colectiva" y recordando los hitos por los que ha pasado el proyecto, insistiendo en que "es hora de volver a hablar de este proyecto y de que Málaga cuente con una infraestructura de este tipo, del mismo modo que otras ciudades de similar o incluso menor tamaño cuentan con ellas".El proyecto, tal y como defendieron sus autores el pasado 14 de diciembre en una conferencia que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Málaga, sigue teniendo vigencia, "está adecuado a las condiciones que se necesitan y que, además, están estudiadas desde esas condiciones profesionales y no de opinión"."Málaga no merece cualquier auditorio sino un gran auditorio y mucho menos, que el ministro de Cultura ponga en tela de juicio la idoneidad de nuestra ciudad para acoger un proyecto como ese, en base a nuestro tamaño o actividad, que es incuestionable", han advertido en la iniciativa los 'populares'.Asimismo, han reiterado que "la construcción del auditorio es una forma de completar la apuesta de Málaga por la cultura y su oferta a los malagueños de la capital y del área metropolitana, de la provincia completa e incluso de espacios cercanos de otras provincias andaluzas".Tras destacar que Málaga "es hoy una gran capital cultural europea, con una clara apuesta por los museos que posibilitan acercar a los malagueños la cultura y que desarrollan una importante labor didáctica en la formación de escolares y su introducción al arte", han agregado que ello "debe tener un complemento significativo con un auditorio, bajo la premisa de que la música debe tener la misma relevancia en una ciudad como Málaga, a la vanguardia de la apuesta decidida por la cultura".PROYECTO "AMBICIOSO"El PP en el Ayuntamiento reconoce que "nadie esconde que es un proyecto ambicioso" pero deja claro que "no menos que los desarrollados en Sevilla con el Auditorio Fibes; en Valencia con el Palau de la Música y el Palau de les Arts; en Bilbao con el Palacio Euskalduna; en San Sebastián con el Kursal, y en El Escorial con el Auditorio de San Lorenzo del Escorial".Por todo ello, han reiterado que "parece oportuno pedir al ministro de Cultura que apoye explícitamente el proyecto de Auditorio para Málaga que resultó ganador del concurso internacional convocado en 2007 para construir un Auditorio en la ciudad de Málaga, tal y como hizo su partido en el Pleno del pasado mes de diciembre", han concluido.--EUROPA PRESS--