El PP en Diputación critica recortes del Gobierno para estudiantes y reclama medidas para paliar el paro juvenil

El PP en la Diputación de Málaga ha criticado los recortes en el complemento salarial juvenil y en la cotización de los contratos en prácticas para estudiantes. Así, ha reclamado al Gobierno central más medidas para paliar el paro entre los jóvenes y, además, que "deje de generar inestabilidad e incertidumbre" a este colectivo.Los 'populares' llevarán esta moción al pleno del martes, en la que recuerdan que el Gobierno socialista eliminó en un decreto el pasado mes de diciembre el complemento salarial para jóvenes aprobado por el PP y que contemplaba la posibilidad de que menores de 30 años recibieran 430 euros adicionales a la retribución recibida por su empleo con contrato para la formación y el aprendizaje, de aquellos que no tienen títulos universitarios ni de FP estando en riesgo de exclusión social.También critican que se haya derogado el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, utilizado por autónomos y pymes con menos de 50 trabajadores, bonificado fiscalmente y con un periodo de prueba de un año en el que no se paga indemnización por despido."Junto con este contrato se ha suprimido la posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años, así como los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, a los contratos en prácticas, a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven y a la contratación de jóvenes por parte de microempresas y autónomos", han lamentado a Europa Press desde el PP en la Diputación.Así, han incidido en que esta medida pretendía que los jóvenes pudieran superar los 1.000 euros de retribución entre su salario y este complemento, "pero el PSOE ha decidido eliminarlo sin motivo". "La poca difusión de este programa, al ser una medida heredada en la que este Gobierno socialista no cree, ha sido la principal causa de que en toda España sólo se hayan acogido 1.200 contratos", han sostenido los 'populares'.El complemento salarial impulsado por el PP contaba con un presupuesto de 500 millones de euros provenientes de fondos europeos y del que, según sus cálculos, se podían aprovechar hasta 40.000 jóvenes de la provincia malagueña."Ahora que gobierna el PSOE está volviendo el desempleo. Ha vuelto a subir el paro juvenil mientras este Ejecutivo adopta medidas en contra de los jóvenes, poniendo como ejemplo la eliminación de todos los incentivos para la contratación de jóvenes", han lamentado.A ello se suma la "preocupante decisión", según el PP, de que el periodo de prácticas debe cotizar: "Ha generado incertidumbre, ya que el problema es que no define quién asume ese coste. ¿La Universidad, sin presupuesto para ello? ¿El empresario? ¿El estudiante?".Han resaltado que supondría un coste de más de un millón de euros respecto a los más de 22.000 alumnos que están haciendo prácticas en la provincia de Málaga, 14.000 universitarios y 8.000 estudiantes de FP, "lo que está generando desconcierto en las partes afectadas, porque un ministerio dice que sí, que hay cotizar, mientras que otro dice que no".Por todo ello, el grupo del PP en la Diputación ha incidido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantee medidas "realices y eficaces" para paliar el desempleo y que "deje de generar incertidumbre que afectan a este colectivo estudiantil que lo que necesita es apoyo e impulso en la realización de prácticas empresariales para posibilitar su incorporación en el mercado laboral".--EUROPA PRESS--