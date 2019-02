El PP en Ayuntamiento plantea a Junta un proyecto piloto educativo centrado en reducir el abandono escolar

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que instar a la Consejería de Educación de la Junta a valorar la posibilidad de llevar a cabo en la ciudad de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento, un proyecto piloto centrado fundamentalmente en la necesidad de reducir el abandono escolar tras la educación obligatoria y estimular, con una formación profesional adaptada a las necesidades reales del mercado de trabajo, la continuidad de la vida académica de los alumnos y alumnas que actualmente se marchan del sistema.El portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, ha incidido en que "es indiscutible que dar respuesta a las problemáticas que presenta el actual sistema educativo debe ser para todas las administraciones, cada una de acuerdo a sus competencias, una de sus principales prioridades".Asimismo, tal y como se detalla en la moción 'popular', se recuerda que más allá de la necesidad de una adecuada planificación de las infraestructuras y de su correcto mantenimiento, así como de la necesidad de aprobar una ley autonómica que reconozca a los docentes como autoridad, "existe la necesidad de solventar otros grandes retos".Entre estos restos, ha dicho, están "el alto índice de abandono escolar tras la educación secundaria y la adecuación de la oferta de formación profesional a la demanda del mercado de trabajo, de modo que educación y empleabilidad vayan de la mano".Para todo ello, Conde ha considerado que se debe tender la mano desde la ciudad "al objeto de contribuir con el gobierno andaluz a la mejora de la educación en nuestro territorio con fórmulas innovadoras que permitan transformar todo aquello que no funciona como debiera".En este punto, ha recordado que Málaga "es una ciudad comprometida con la educación", poniendo como ejemplo las casi 140 actividades incluidas en los programas educativos municipales puestos en marcha anualmente y en los que diversas áreas municipales, más allá de la de Educación, llevan a cabo iniciativas para contribuir a la formación de los escolares "con la clara premisa de que invertir en educación es invertir en el desarrollo del capital humano con el que nuestra ciudad contará a largo plazo para llevar a cabo su transformación".Los programas de cultura emprendedora, de ciudad innovadora, de igualdad, de interculturalidad, comercio justo, lectura, música y danza, talleres creativos o urbanismo para adolescentes "son buena muestra de ello", ha dicho Conde.Asimismo, ha valorado que la Fundación Victoria o la asociación Citywise llevan modelos a cabo en centros concertados de Málaga "con éxito", que "podrían ser extrapolados a los centros públicos y a buen seguro contribuirían a reducir las altas tasas de abandono escolar y a motivar al alumnado, fundamentalmente en los centros ubicados en barriadas con un alto grado de familias en exclusión social".Por otro lado, han afirmado desde el grupo 'popular' que "es necesario recordar" que la formación profesional requiere igualmente de un impulso no solo para que la oferta de plazas se corresponda con la demanda sino para potenciar la FP dual y, en concreto, aquellas especialidades que cuenten con una mayor demanda por parte del mercado de trabajo, de modo que educación y empleabilidad vayan de la mano.Desde el Ayuntamiento, ha incidido Conde, "se lleva años insistiendo en esta idea ya que son muchas las empresas que lamentan no encontrar trabajadores con un perfil adecuado a sus demandas; esas mismas compañías explican que implantar una nueva modalidad de ciclo medio o superior de FP tiene una tramitación tan compleja que cuando se logra, años después de solicitarse, la demanda en el mercado ya ha cambiado".Así, ha incidido en que existe, por tanto, "la necesidad de que agilizar la respuesta de modo que la maquinaria de la administración no obstaculice el desarrollo de programas de FP realmente útiles".Por ello, ha agregado que en el interés por "contribuir con la mejora de la educación y habida cuenta de que existen en Málaga experiencias de éxito que pueden ser inspiradoras, podría resultar buena idea que nuestra ciudad fuese el escenario de un proyecto piloto a nivel regional para trabajar en una doble vertiente".En concreto, en la reducción de las tasas de abandono educativo una vez concluida la educación secundaria obligatoria y el diseño de itinerarios de formación profesional dual que, por su conexión con el mercado de trabajo, resulten estimulantes e incentivadores para que el alumnado continúe con su trayectoria académica y alcance con mayores posibilidades de éxito el mercado de trabajo.--EUROPA PRESS--