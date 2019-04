El PP de Mijas celebra el compromiso del presidente de la Junta con dar soluciones a viviendas alegales

El PP de Mijas (Málaga) ha recibido con "ilusión y esperanza" el anuncio realizado este lunes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que durante su intervención en un acto público ha señalado que el Gobierno andaluz está trabajando en unas modificaciones de carácter legal para ofrecer a los propietarios de viviendas situadas en suelo no urbanizable "una segunda oportunidad".Desde la formación mijeña han recordado a través de un comunicado que se trata de un compromiso que el presidente andaluz "ya planteó en Mijas hace un año, junto con el presidente del PP local, Ángel Nozal, y que ahora está más cerca de ser una realidad con Moreno" al frente de la Junta.Moreno ha anunciado que en un periodo de "mes o mes y medio" su gobierno va a impulsar una serie de modificaciones de carácter legal en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para pasar "de la alegalidad a la normalidad", con el objetivo de que en la presente legislatura se resuelvan al menos "el 90 por ciento" de los casos, apuntando distinguir entre "quienes actuaron de buena fe y quienes lo hicieron con conocimiento de causa".Para el PP de Mijas, "este compromiso firme del presidente de la Junta de Andalucía es muy importante para el municipio". "No en vano, en nuestro término municipal hay más de 4.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable según el inventario que, cuando Nozal era alcalde, se hizo en conjunto con la administración autonómica dentro de un proceso de regularización interrumpido por el actual Gobierno municipal hace más de dos años" han indicado.Por eso, han señalado que "tienden la mano al Ejecutivo de Moreno para trabajar por el objetivo anunciado este lunes a fin de ofrecer certidumbre y esperanza a las miles de familias mijeñas que llevan años esperando una solución a este problema social".--EUROPA PRESS--