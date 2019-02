El PP de Málaga respaldará la decisión que tome De la Torre sobre los ediles tras el caso de Urbanismo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre

La dirección del PP de Málaga respaldará la decisión que tome el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre los concejales del Ayuntamiento, Francisco Pomares y Teresa Porras, que están citados a declara como investigados en abril por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto, en la promoción Villas del Arenal.Los dirigentes del Partido Popular malagueño apoyarán la decisión que adopte el alcalde "como han hecho siempre", y "en particular sobre este caso que afecta a dos ediles de la Corporación municipal".Asimismo, según han precisado fuentes 'populares' a Europa Press, "tome la decisión que tome, la dirección del PP de Málaga muestra su respaldo" al alcalde, el 'popular' Francisco de la Torre.El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha citado a declarar como investigados a los ediles 'populares' del Ayuntamiento de la capital y al gerente de Urbanismo, José Cardador, por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto en la promoción Villas del Arenal.Dicho juzgado ha abierto diligencias previas tras recibir la denuncia presentada por la Fiscalía malagueña en la que pedía que se investigaran posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación ante las manifestaciones de exjefes de urbanismo en la comisión municipal de investigación sobre expedientes de infracciones urbanísticas.El regidor, por su parte, ha defendido a los ediles 'populares' y al gerente de la GMU, José Cardador, y ha insistido en que "no hay ni imputación formal ni corrupción". Asimismo, De la Torre ha incidido siempre en la presunción de inocencia.Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos, socio de investidura del PP, ha dado un plazo al alcalde y ha advertido de que el regidor "tiene hasta el lunes a las 12.00 del mediodía" para destituir a los ediles 'populares' y al gerente de Urbanismo o se dará por roto el acuerdo de investidura, ya que de no ser así, se "incumplirá con lo firmado tanto con el PP en Málaga como en la Junta".Al respecto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado que no quiere "romper ningún acuerdo de investidura", pues no ha firmado ningún documento que "diga nada sobre este tema".Por su parte, los grupos de izquierdas --PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, junto con el concejal no adscrito, Juan José Espinosa-- registraron este pasado sábado la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir la dimisión de Teresa Porras, Francisco Pomares y José Cardador.--EUROPA PRESS--