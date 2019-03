El PP de Málaga destaca el protagonismo de los jóvenes en las políticas y propuestas de De la Torre

Málaga.- 26M.- El PP de Málaga destaca el protagonismo de los jóvenes

El coordinador de campaña del PP de Málaga en la capital, Carlos Conde, ha reivindicado este miércoles "el peso de los jóvenes en la sociedad y su protagonismo en las políticas transversales de gobierno del Grupo Popular en el Ayuntamiento malagueño", destacando que, por ello, "queremos seguir dándoles voz e incluir sus propuestas en el programa electoral de Paco de la Torre".Así lo ha expuesto Conde junto a la vicesecretaria popular de Málaga capital, Elisa Pérez de Siles, y los presidentes de Nuevas Generaciones a nivel andaluz y provincial, Kike Rodríguez y Loli Caetano, subrayando que "el PP y la candidatura que encabeza Paco de la Torre en la capital acude al entorno de los jóvenes para, dentro del Programa Electoral Abierto, recabar ideas e iniciativas que pondremos en marcha durante los próximos cuatro años".De este modo, ha explicado que "contemplamos propuestas de todo tipo y no sólo políticas activas de juventud, sino de carácter transversal, ya que todas las áreas de la ciudad atienden las necesidades de nuestros jóvenes, tanto en materia de empleo, como de infraestructuras, movilidad o medio ambiente".En este sentido, ha informado que "nuestro Programa Abierto sigue recabando propuestas, de manera que ya llevamos cerca de 485 iniciativas vertidas a través de los foros ciudadanos por sectores, en los que la juventud está muy presente".En esta línea, la vicesecretaria popular de Málaga capital, Elisa Pérez de Siles, ha recordado que, "a fin de elaborar un programa que represente a la mayor parte de la ciudadanía, la hacemos partícipe y protagonista a través de los diferentes canales puestos en marcha por el equipo de campaña de Paco de la Torre, bien a través de estos foros ciudadanos, bien a través del canal de Whatsapp o de las carpas situados en los distritos".Pérez de Siles ha resaltado que "para nosotros es fundamental recoger en este marco la opinión y las solicitudes de los jóvenes de cara a la elaboración de un programa cuyo desarrollo no es exclusivo de estos cuatro años, sino del que se beneficiarán las próximas generaciones de malagueños".CAMPAÑA DE NNGGEl presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía, Kike Rodríguez, ha presentado en este marco la campaña 'Tú decides el futuro de Málaga', que articulará las propuestas de los jóvenes malagueños, dándoles voz de cara a la elaboración del programa electoral en la capital y en el resto de la provincia.Al respecto, ha señalado que "existe una Andalucía que avanza a dos velocidades en cuestión de políticas de juventud, lo que evidencia la sensibilidad y el compromiso de los gobiernos del Partido Popular, frente a los gobiernos de izquierdas, caracterizados por la no ejecución de políticas activas de juventud y la supresión de programas y servicios".Rodríguez, que ha destacado que "presentamos el programa aquí porque tomamos a Paco de la Torre y al PP de Málaga como un referente en políticas de Juventud", ha advertido de que "los jóvenes andaluces son los grandes protagonistas del cambio político en Andalucía, un cambio que empieza a tener resultados, con el compromiso de Juanma Moreno con los estudiantes que se quedan sin plaza en FP o la puesta en marcha de la cuota emprendedora", ha aplaudido.Por ello, ha apuntado que "es la hora de que los jóvenes digan si quieren mantener estos gobiernos de progreso para los jóvenes, que tienen su reflejo en todo lo que ha conseguido Paco de la Torre y Elías Bendodo para la capital y la provincia", cuestionando "si quieren un proyecto como el del Partido Popular para seguir avanzando hacia el futuro o un proyecto de izquierdas que sólo mira al pasado y nos lleva a retroceder".Por último, la presidenta provincial de NNGG, Loli Caetano, ha especificado que la formación juvenil va a llevar esta campaña "a los once distritos de la capital, así como a los campus universitarios de Teatinos y El Ejido, además de establecer canales en redes sociales para que nos lleguen propuestas online, toda vez que recorreremos los municipios de la provincia para recabar propuestas, poniendo a Málaga siempre como ejemplo de participación y modelo de ciudad", ha concluido.--EUROPA PRESS--