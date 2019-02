Carolina España en un acto en Málaga

La diputada nacional por el Partido Popular de Málaga Carolina España ha criticado este jueves que el Gobierno del PSOE "haya eliminado en un decreto en diciembre el complemento salarial para jóvenes impulsado por el PP y que contemplaba la posibilidad de que menores de treinta años recibieran 430 euros adicionales a la retribución recibida por su empleo"."Con esta medida, desde el PP pretendíamos que los jóvenes pudieran superar los mil euros de retribución entre su salario y este complemento, pero el PSOE ha decidido eliminarlo sin motivo", ha lamentado la dirigente 'popular' durante una rueda de prensa frente al Rectorado de la UMA, en el Paseo del Parque, en la que ha estado acompañada por la presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga, Loli Caetano.En este punto, ha recordado que el complemento salarial impulsado por el PP contaba con un presupuesto de quinientos millones de euros provenientes de fondos europeos "y del que calculábamos que se podían aprovechar hasta 40.000 jóvenes de la provincia".España ha advertido de que este tipo de decisiones "son el motivo por el que ahora que gobierna el PSOE está volviendo el desempleo". "Ha vuelto a subir el paro juvenil mientras este Ejecutivo adopta medidas en contra de los jóvenes", ha denunciado, poniendo como ejemplo la eliminación "de todos los incentivos para la contratación de jóvenes"."Mientras el PP apostaba por una Formación Profesional dual que garantizara el acceso al mercado laboral, el PSOE cada vez lo pone más difícil, subiendo la tarifa plana de autónomos así como eliminando los microcréditos que facilitaban el emprendimiento entre jóvenes", ha expuesto la diputada de la Cámara Baja.Asimismo, ha alertado de que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a que el periodo de prácticas debe cotizar, "ha generado incertidumbre, ya que el problema es que no define quién asume ese coste. ¿La Universidad, sin presupuesto para ello? ¿El empresario? ¿El estudiante?", se ha preguntado."Estamos hablando de un coste de más de un millón de euros respecto a los más de 20.000 alumnos que están haciendo prácticas en la provincia de Málaga", ha apuntado España, que ha criticado el desconcierto que sienten las partes afectadas, "porque un ministerio dice que sí, que hay cotizar, mientras que otro dice que no".En este punto, ha lamentado que "el PSOE está condenando a los jóvenes, dificultándoles el acceso a unas prácticas o no dejando otra opción que ser trabajadores pobres", y ha esperado que el Gobierno rectifique y retome los incentivos para la contratación y las ayudas a este sector de la población.Por su parte, Caetano ha indicado que los jóvenes "somos los mayores damnificados de la marcha atrás del PSOE en políticas de juventud". "Cuando gobierna el PP tenemos ventajas, como la ampliación de la tarifa plana para autónomos; o como ocurre en las instituciones en las que gobierna, como es el caso del Ayuntamiento de Málaga, que dispone de microcréditos para aquellos jóvenes que quieran emprender", ha especificado."Si el PSOE no sabe qué medidas son las que realmente favorecen a los jóvenes, que tome ejemplo de lo que hacía el Gobierno del PP y de lo que hace el Ayuntamiento de Málaga", ha concluido.--EUROPA PRESS--