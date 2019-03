Málaga.- 26M.- El PP critica que Pérez recurra "por sistema a la perfo

La vicesecretaria del Partido Popular para Málaga capital, Elisa Pérez de Siles, ha criticado este viernes que "el candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez, recurra por sistema a la 'performance' con el único objetivo de darse a conocer de cara a las próximas elecciones municipales".De este modo, ha reprochado al socialista que "haya convocado a los medios e incluso haya subido con ellos a la sede provincial del Partido Popular para presentar un escrito en el que solicita la realización de un debate con el alcalde y candidato a la reelección, Francisco de la Torre", hecho que ha calificado como "paripé, ya que la sede del partido no es ni una institución ni un registro público".En este sentido, Pérez de Siles ha afeado al candidato socialista que "esté más centrado en la puesta en escena que en realizar propuestas de ciudad de cara al futuro".Además, ha advertido de que "esta búsqueda de notoriedad, vacía de contenido, evidencia que Pérez no está, ni ha estado nunca, a la altura de un líder de la oposición para una ciudad como Málaga"."El señor Pérez se ha instalado en la política del 'show' para darse a conocer, tras su cuestionada gestión como delegado de Salud y su nula capacidad para liderar a la oposición durante estos cuatro años", ha manifestado a través de un comunicado, al tiempo que ha hecho alusión "al vídeo partidista en el que utilizó el salón de plenos para criticar a otra formación, el anuncio de moción de censura sin contar con los apoyos necesarios y ahora esta petición de debate a bombo y platillo, como si no se hubiera hecho nunca anteriormente".En este sentido, la vicesecretaria popular ha señalado que, "mientras que otros dirigentes ejercen la oposición de manera responsable, Pérez busca la notoriedad fácil", incidiendo en que "pretende darse a conocer llamando la atención durante estos meses previos a las elecciones municipales, en lugar de dedicarse a presentar un programa de gobierno".De igual modo, Pérez de Siles ha lamentado que "el PSOE abogue por la política del 'y tú más', por destruir en lugar de construir, por presentar una moción de censura a sabiendas de que no iba a salir adelante o de abanderar un debate que ya se hizo en 2015 entre Paco de la Torre y María Gámez, quien entonces no necesitó recurrir a ninguna 'performance'", ha apostillado.Por último, ha reivindicado "la política de cercanía y proximidad de los candidatos del Partido Popular y, en concreto, de Paco de la Torre, quien siempre ha estado abierto a participar en este tipo de debates y que, además, ha puesto en marcha varios canales de participación ciudadana para la elaboración del programa electoral, manteniendo la mano tendida al diálogo no sólo en el periodo electoral, sino durante el resto del año", ha resaltado."Que Pérez quiera darnos lecciones de democracia presentándose sin avisar y con prensa en la sede de un partido, que es un espacio de trabajo privado, en lugar de utilizar los cauces normales de comunicación existente entre formaciones, no supone más que el exceso de puesta en escena a la que nos tiene acostumbrados el socialista", ha concluido.--EUROPA PRESS--