El PP critica la negativa del alcalde de Algarrobo a ampliar la plantilla policial para cubrir 24 horas

La candidata popular a la Alcaldía de Algarrobo (Málaga), Natacha Rivas, ha criticado este viernes "la negativa del alcalde socialista Alberto Pérez a ampliar la plantilla de la Policía Local del municipio", alegando que "la propuesta del Grupo Popular municipal ha sido rechazada en el último pleno sin atender a razones, pese a que las carencias en materia de seguridad son evidentes".De este modo, Rivas ha destacado que "la ampliación de la plantilla de nuestra Policía Local es absolutamente necesaria, ya que con los efectivos actuales no se presta servicio en la calle durante las 24 horas de los siete días de la semana", ha advertido.En este sentido ha apuntado que "desde el Partido Popular proponemos la creación de seis nuevas plazas en dos años, ante la previsión, además, de que hasta tres agentes dejarán de estar activos en las calles de nuestro municipio próximamente".Asimismo, ha informado de que "nuestra propuesta es ir ampliando la dotación policial paulatinamente, de manera que este año se dote presupuestariamente el capítulo de Personal para crear tres nuevas plazas y, en 2020, se haga la propio hasta generar un total de seis nuevos puestos, a fin de garantizar un servicio durante las 24 horas del día a nuestros vecinos"."No entendemos que desde el equipo de gobierno, integrado por el PSOE y el edil de Fusión de Ciudadanos Independientes (FCIS) se rechace esta propuesta del Grupo Popular alegando que ya están trabajando en esta línea", ha lamentado, cuestionando que, "si realmente prevén incluir esta dotación en el presupuesto, por qué no votaron a favor de nuestra moción".Rivas, que ha señalado que, "a día de hoy, se aprecian carencias en materia de seguridad, por ejemplo, en el entorno de los colegios", ha afeado al regidor que "no haya convocado ni una sola plaza de policía en estos tres años y medio".Por el contrario, ha proseguido, "PSOE y FCIS afirman que el nivel de seguridad es óptimo atendiendo a que se ha incrementado el número de sanciones e intervenciones policiales", reprochándoles que "la medida para tomar el pulso a la seguridad sea elevar el número de sanciones a los vecinos, en lugar de garantizar que haya servicio en la calle durante las 24 horas del día".Rivas ha advertido entonces de que "las partidas económicas han ido dedicadas mayoritariamente durante la legislatura a la cobertura de servicios adjudicados atendiendo a criterios meramente políticos, dando trabajo sin orden ni control a aquellas personas que ellos han ido señalando", ha denunciado.Por todo ello, la candidata popular ha instado al equipo de gobierno a "consignar una partida económica suficiente para impulsar la creación de tres nuevas plazas policiales este año", advirtiendo de que "seguiremos poniendo este tema encima de la mesa hasta que el PSOE entre en razón, ya que entendemos que la seguridad de los vecinos debe ser siempre una prioridad absoluta", ha concluido.--EUROPA PRESS--